Espulsione in Ternana-Bari, la Procura Federale archivia la posizione di Nicola Bellomo

La Procura Federale della Figc ha archiviato la posizione di Nicola Bellomo nell’ambito dell’indagine a carico di ignoti, aperta a causo di un numero anomalo di puntate sul cartellino rosso nei confronti del centrocampista biancorosso nel corso della finale di ritorno dei playout tra Ternana e Bari, giocata allo stadio Liberati di Terni il 23 maggio scorso. Non c’è, secondo la Procura, nessun illecito disciplinare imputabile al calciatore. I legali di Bellomo terranno nei prossimi giorni una conferenza stampa per far chiarezza sull’accaduto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author