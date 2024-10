Bari, Simic e Matino alla ricerca dell’esordio

In due alla ricerca dell’esordio. Lorenco Simic ed Emmanuele Matino sono i calciatori di movimento che non hanno ancora messo piede in campo nella Serie B 2024/2025. Indietro di preparazione dopo l’arrivo da Israele il primo, indietro nelle scelte di Longo e ora fermo ai box per infortunio il secondo, che potrebbe tornare nella lista dei convocati dopo la sosta per le nazionali che ha fermato il campionato in occasione del weekend del 12 e 13 ottobre. Simic sta accelerando per mettersi alla pari con gli altri. La guerra che ha fermato il campionato israeliano e qualche piccolo acciacco hanno rimandato l’esordio dell’ex Ascoli, pronto a dar manforte ad una difesa che, nelle ultime settimane, sembra aver trovato la sua identità. Il Bari, infatti, ha preso solo due gol nelle ultime cinque ed è la terza miglior difesa del campionato dietro solo Spezia e Palermo. Emmanuele Matino, invece, dopo la panchina nelle prime cinque gare, è fuori da tre settimane per infortunio. 16 presenze lo scorso anno, il difensore campano è indietro nelle gerarchie rispetto a Vicari, Mantovani, Pucino e Obaretin, che sono i difensori utilizzati da Longo nell’avvio di stagione. Continua, intanto, la preparazione all’incontro con il Catanzaro previsto alla ripresa del campionato. La squadra si sta allenando a Modugno visti i lavori di manutenzione del manto erboso dello stadio e dell’antistadio. Si chiude con un’archiviazione, intanto, la vicenda relativa all’espulsione in Ternana-Bari di Nicola Bellomo. La procura federale della Figc ha archiviato la posizione del centrocampista biancorosso.

