Pesistica Olimpica, Michele Bonavoglia terzo nella Europan Cup di Bucarest

Un bronzo che può essere il trampolino di lancio per una carriera di prestigio nella pesistica olimpica. Michele Bonavoglia, 15enne atleta in forza alla Pesistica Capurso ha conquistato il terzo posto nella categoria under 17 della European Cup di Bucarest, andata in scena lo scorso weekend. Bonavoglia ha chiuso la gara con 95kg sollevati nello strappo e 117 nello slancio, 306.04 punti sinclair, alle spalle dell’irlandese (oro) McGrogan Harrison e del polacco (argento) Borkowski Blazej.

“Sono contentissimo per questa medaglia di bronzo, é stata una gara molto intensa e piena di emozioni – ha commentato Bonavoglia – Lo strappo é andato molto bene facendo 95 record personale, lo slancio é andato bene ma poteva andare meglio. Per tutta la durata della gara sono stato concentratissimo e fisso su un obbiettivo che alla fine sono riuscito a raggiungere. É stata sfida con l’atleta rumeno che pesava un kilo in meno rispetto a me . Nonostante fossi sotto età e alla mia prima esperienza internazionale sono riuscito a non farmi prendere dall’ansia portando a casa il risultato. Ringrazio tutto il team italia e i ragazzi presenti con me, tutta la mia palestra e la famiglia”.

“Michele è un ragazzo d’oro – ha ribadito il suo allenatore Marco Cutillo – che riesce egregiamente a far conciliare i suoi impegni scolastici con quelli sportivi, ritagliandosi anche il tempo per tutti i divertimenti tipici degli adolescenti. Ha una famiglia sempre presente alle sue spalle che lo segue e lo supporta senza invadenza, consentendogli il tempo di fare esperienza, crescere e responsabilizzarsi. Per quello che concerne l’ambito sportivo, negli ultimi anni Michele è cresciuto tantissimo tanto da essere costantemente attenzionato dalla Nazionale ed oggi può oggettivamente dirsi che è tra i migliori cinque Atleti italiani Under 15. La passione per questo sport è tanta e Michele si allena anche prima di andare a scuola, la mattina presto, per il semplice piacere di migliorarsi e scoprire tutto il proprio potenziale. Per tutta la nostra Squadra è certamente un risultato che entrerà nella nostra storia. Dopo Rita Busco, si tratta del secondo Atleta, il primo maschio, a vestire la maglia della Nazionale e certamente il primo a vincere una medaglia internazionale”.

