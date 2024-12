Aradeo, esplosione in un’abitazione: grave un uomo di 62 anni

Una violenta esplosione ha scosso la tranquillità di Aradeo, un comune situato nella provincia di Lecce. L’incidente si è verificato intorno alle 13 all’interno di un appartamento situato su via Tevere, dove un uomo di 62 anni è rimasto gravemente ferito a causa di una fiammata sprigionatasi da una bombola di gas.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava tentando di sostituire la bombola della stufa, che si trovava nelle immediate vicinanze di un piano cottura acceso. La combinazione di queste condizioni ha portato all’esplosione, i cui dettagli sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. Nonostante la rapidità dei soccorsi, il 62enne è stato colpito in pieno dalla fiammata, riportando gravi ustioni al volto e altre parti del corpo.

Il quadro clinico del ferito è risultato complesso, tanto che gli operatori del 118 hanno disposto un ricovero d’urgenza presso l’ospedale di Gallipoli. La situazione ha destato preoccupazione e allerta, tanto che l’allarme è stato lanciato dalla sorella della vittima, presente al momento dell’incidente.

Immediatamente dopo l’esplosione, sono intervenuti sul posto i carabinieri della locale stazione e i vigili del fuoco, i quali hanno effettuato i rilievi del caso e provveduto a mettere in sicurezza l’area circostante. Le forze dell’ordine stanno ora indagando sulle cause esatte dell’incidente, esaminando attentamente le circostanze che hanno portato a questo drammatico evento.

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts