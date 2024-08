Escursionista pugliese soccorso dal S.A.S. della Basilicata

Una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico della Basilicata è intervenuta nella serata del 25 agosto nel Parco Nazionale del Pollino, per raggiungere un escursionista con un infortunio al ginocchio, un ragazzo pugliese di 21 anni.

Alle 21:00, infatti, la stazione Pollino Calabrese ha ricevuto l’allerta e l’ha subito inoltrata al Soccorso Alpino lucanoper competenza del territorio. L’escursionista, che si trovava con un amico, è stato raggiunto a piedi, a circa mezz’ora di cammino sul sentiero che da Piano Gaudolino va verso il Monte Pollino.

Dopo aver medicato il ginocchio, ci si è diretti nuovamente verso Piano Gaudolino, dove i tecnici avevano lasciato il mezzo fuoristrada per raggiungere poi Colle Impiso, dove ad attendere la squadra c’era l’ambulanza.

Una volta arrivati, alle ore 01:00 l’infortunato è stato affidato alle cure del 118 e l’amico ha proseguito autonomamente con la propria auto.

In caso di necessita, in supporto al Servizio Regionale Basilicata, era disponibile una squadra di tecnici del Soccorso Alpino Calabria pronta a partire.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author