Paura a Capurso: uomo sbalzato da giostra durante festa patronale

Capurso (Bari) – Momenti di terrore durante la festa patronale della Madonna del Pozzo a Capurso, dove un incidente ha coinvolto una giostra. Un uomo è stato sbalzato fuori dopo che il sistema di sicurezza del gioco si è sganciato. Il ferito è stato trasferito all’ospedale Di Venere di Bari.

Nonostante la caduta e il forte impatto alla testa, la vittima è rimasta vigile e non in pericolo di vita. I sanitari del 118 sono intervenuti tempestivamente per soccorrere l’uomo, mentre i carabinieri stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

