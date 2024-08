Taurisano, due auto a fuoco nella notte

Sono due le auto andate a fuoco all’alba di lunedì 26 agosto 2024 in Salento.

Il rogo, divampato poco dopo le cinque del mattino, ha interessato una Volkswagen Golf ed una Ford Fiesta. I mezzi, in uso ad un autoscuola del posto, erano parcheggiati nel cortile dell’abitazione privata dei titolari quando hanno preso fuoco per cause ancora da accertare. L’episodio si è verificato lungo Corso Umberto I.

Immediatamente sono stati allertati i vigili del fuoco del distaccamento di Tricase, intervenuti sul posto per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area, garantendo l’incolumità pubblica e privata. Insieme ai caschi rossi, la zona è stata raggiunta anche dai carabinieri, a cui sono affidate le indagini.

