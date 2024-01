Enrico Vanzina porta a Grottaglie la magia del cinema

Il 26 gennaio 2024, alle 20:00, Enrico Vanzina porterà la magia del cinema a Grottaglie (TA), all’Iconic Space di alesaracino in un evento speciale per celebrare i quarant’anni di Vacanze di Natale, Sapore di Mare e Vacanze in America, tre film iconici degli anni Ottanta realizzati dai fratelli Carlo ed Enrico Vanzina.

Enrico Vanzina condividerà con il pubblico la storia della sua famiglia nel mondo del cinema, raccontando esperienze e aneddoti legati alla sua carriera di regista, sceneggiatore, produttore, giornalista e scrittore. Modera l’incontro il giornalista Giuseppe Gallo, direttore di AnyName News, con Titti Battista a presentare la serata.

Il costo del biglietto è di 20 euro, comprensivo di ingresso e aperitivo. Per informazioni e prenotazioni: 3477249340 – info@alesaracino.com. Prevendite disponibili presso ‘alesaracino Superior Wines & Bar’, piazza Rossano 2, Grottaglie (TA).

