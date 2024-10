Emiliano: “Via i tetti di spesa per la sanità privata’

Oggi, mercoledì 23 ottobre, durante i lavori in Consiglio regionale, Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, ha dichiarato l’intenzione di eliminare i tetti di spesa sulla sanità pubblica gestita da strutture private. “Come già accade in altre Regioni, non voglio più tenerne conto. Se abbiamo un problema di mobilità passiva, con cittadini che si spostano fuori Regione per cure mediche, è perché siamo l’unica Regione dove, pur avendo gli stessi gruppi sanitari privati presenti anche in Lombardia e lo stesso DRG, il paziente pugliese che si cura lì viene pagato integralmente, mentre qui si applica un tetto di spesa. Ho chiesto una delibera agli uffici in cui mi assumo la responsabilità politica di non rispettare più questi limiti, così vedremo quanta mobilità riusciamo a trattenere”, ha spiegato lo stesso Emiliano.

