Sostegno alle forze dell’ordine: le dichiarazioni della senatrice Donno contro le accuse di razzismo

In risposta alle recenti accuse di razzismo rivolte alle forze dell’ordine italiane da parte del Consiglio d’Europa, la senatrice Daniela Donno ha espresso la sua ferma solidarietà nei confronti della polizia. “Desidero esprimere la mia piena solidarietà e il mio sostegno alle nostre forze di polizia, che ogni giorno operano con professionalità, dedizione e senso del dovere per garantire la sicurezza dei cittadini”, ha dichiarato.

La senatrice ha sottolineato il suo impegno nel promuovere il benessere psicofisico delle forze di polizia e delle forze armate, evidenziando l’importanza del loro lavoro e il forte spirito di servizio che li caratterizza. “Sono professionisti che, con impegno e preparazione, affrontano le sfide quotidiane con equilibrio, rispettando il loro ruolo e la comunità che proteggono”, ha aggiunto.

Donno ha messo in guardia contro le conseguenze di accuse infondate, affermando: “Non possiamo permettere che accuse eccessivamente generalizzate minino la fiducia e il rispetto che dobbiamo loro. Qualsiasi comportamento scorretto deve essere affrontato in modo puntuale e rigoroso, ma ciò non può portare a colpevolizzare interi corpi che, nella stragrande maggioranza, agiscono con rettitudine e senso di giustizia”.

La senatrice ha inoltre rimarcato l’importanza del benessere delle forze dell’ordine per il corretto svolgimento delle loro funzioni. “Continuare a supportarli, sia a livello fisico che psicologico, è fondamentale per il loro equilibrio e per la loro capacità di interagire con i cittadini in modo sempre professionale ed empatico”, ha affermato.

Concludendo, Donno ha esortato il Paese a riconoscere il valore delle forze dell’ordine, ringraziandole per il servizio quotidiano. “Questi uomini e donne, spesso lontani dai riflettori, lavorano con abnegazione per la sicurezza e la tranquillità di tutti noi, e per questo meritano rispetto e sostegno”.

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts