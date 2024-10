Emiliano affida la sanità a Piemontese: soddisfazione del PD

Il Partito Democratico accoglie con entusiasmo la decisione del presidente Michele Emiliano di affidare al vicepresidente Raffaele Piemontese la delega alla Sanità, una responsabilità di grande peso ma anche un onore per il partito. L’obiettivo principale sarà abbattere le liste d’attesa, ridurre la mobilità passiva e migliorare la sanità territoriale.

L’assessore Donato Pentassuglia vede arricchirsi la sua delega con le Risorse Idriche, la Tutela delle Acque e l’Autorità Idraulica. Un augurio di buon lavoro a entrambi, certi che continueranno a operare con dedizione e impegno per la regione, come hanno sempre fatto.

Il presidente Emiliano ha completato la giunta regionale con l’ingresso di Fabiano Amati, a cui è stata affidata la delega al Bilancio, in rappresentanza di Azione. Il PD augura buon lavoro anche a lui e sottolinea come l’ingresso di Azione rafforzi la maggioranza. Nelle prossime settimane, il partito continuerà a lavorare per allargare il fronte progressista, collaborando con gli alleati, in particolare con il Movimento 5 Stelle.

