Elezioni, a Policoro la presentazione di “Noi moderati”

POLICORO – In occasione della scuola politica organizzata dal gruppo giovani di “Noi con l’Italia” Basilicata svoltasi a Policoro presso l’hotel Heraclea, si sono riuniti i candidati di “Noi moderati” per la presentazione delle liste alla Camera e al Senato. A dare il benvenuto è stato il coordinatore lucano di Noi con l’Italia, Francesco Cannizzaro, in corsa al Proporzionale alla Camera. Sono poi intervenuti Maurizio Lupi, Giovanni Toti, Alessandro Colucci, Gaetano Quagliarello, il candidato all’Uninominale alla Camera per il centrodestra – in forza Fratelli d’Italia – Salvatore Caiata, e in collegamento da Venezia, Luigi Brugnaro.