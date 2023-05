Efficientamento energetico, studenti del PoliBa a lezione al Policlinico

BARI – I nuovi dettami dell’edilizia sostenibile e dell’efficientamento energetico e sismico applicati a un immobile dei primi del novecento di interesse storico. È quello che gli studenti del quinto anno del corso di studi in Ingegneria energetica del Politecnico di Bari hanno potuto vedere nel corso della visita tecnica che si è tenuta nel cantiere del reparto di Neurologia ospedaliera del Policlinico di Bari. Nello specifico, l’azienda barese incaricata del restauro sta rinnovando l’involucro edilizio, applicando intonaco termico sulle facciate esterne, rifacendo i pacchetti coibenti e impermeabilizzanti in copertura e in fondazione. Il tutto porterà a una riduzione del 30% i consumi energetici.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp