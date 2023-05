Bari, l’Istituto Tumori si conferma Irccs

BARI – Il Ministero della Salute ha confermato lo status di Irccs, Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico nella disciplina di ‘oncologia’ all’Istituto Tumori ‘Giovanni Paolo II’ di Bari. Gli Irccs – 53 oggi in Italia – sono ospedali di eccellenza che, oltre all’attività clinica di diagnosi e cura delle malattie, perseguono finalità di ricerca scientifica, con l’obiettivo di migliorare la prognosi, la prevenzione, lo screening e le terapie oncologiche. Il semaforo verde del ministero ha anche facilitato le firme dei primi contratti del piano straordinario per la ricerca sanitaria. Dal 1° giugno, e fino a fine agosto, entreranno in organico in 35 tra ricercatori e personale amministrativo.

