Ecco chi ha cercato di comprare il Taranto tramite Galigani

È la One Global Sports Investment Ltd che ha cercato di rilevare il Taranto dalle mani di Massimo Giove. Con sede a Londra, la società è rappresentata legalmente da Antonio Caceres Lopez, il quale aveva ufficialmente delegato Vittorio Galigani e l’avvocato Luca Panarelli a trattare l’acquisizione delle quote di maggioranza del club rossoblu tramite la SRI Consultrust Fiduciaria.

One Global Sports Investment Ltd è una società relativamente nuova, costituita nel Regno Unito il 4 settembre 2023. Opera principalmente come holding, con un focus su fondi di investimento e attività sportive. La sede si trova a Ilford, nella Greater London. In passato avrebbe effettuato investimenti nel calcio attraverso dei fondi. Tra i componenti della One Global Sports Investment Ltd compariva, fino al 18 giugno scorso, anche l’italiana Mioara Done, giocatrice e allenatrice di basket, nonché impegnata in politica. Nel calcio, è coinvolto, come già riferito, Antonio Caceres Lopez, che opera nella terza serie spagnola di calcio al Sabadell.

La tentata acquisizione dell’Alessandria

Nello scorso mese di giugno, la One Global Sports Investment ha tentato di investire nell’Alessandria Calcio: l’accordo prevedeva l’acquisizione del 35% delle quote del club. Nonostante gli annunci iniziali, i promessi investimenti, che avrebbero dato respiro al club piemontese, non si sarebbero concretizzati lasciando aperti interrogativi sulla reale capacità, o volontà, della One Global Sports Investment di portare a termine i suoi progetti sportivi. Alla fine, l’Alessandria non è riuscita a iscriversi al campionato di Serie D.

“I conti dell’Alessandria restano bloccati e i tempi, anche a seguito di istanza al gip, non sono prevedibili, ma neppure brevi. La questione finanziaria si appesantisce di giorno in giorno e una settimana dopo l’annuncio dell’accordo per il passaggio del 35 per cento delle quote a One Global Sports Investment gli ‘inglesi’ sembrano dissolti nelle nebbie di Oltre Manica. La data di costituzione della società, il 2023, ancora senza bilanci presentati, la presenza, fra chi ne è parte, di sodalizi con capitali faraonici ha forse illuso, per prima la proprietà, ma da accertamenti nel Regno Unito l’operazione risulterebbe poco percorribile e a rischio implosione, così scriveva l’edizione online de Il Piccolo del 27 giugno 2024 a proposito del mancato accordo per l’acquisizione del 35% dell’Alessandria.

Questi sono i fatti relativi alla vicenda Alessandria, così come sono stati descritti e riportati dei media locali. Non è nostra intenzione voler screditare la One Golbal Sports Investment: siamo a disposizione per eventuali chiarimenti sulla vicenda, dal momento che non siamo riusciti a contattare nessun esponente.

