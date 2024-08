US Lecce, Corvino: “Potremmo cogliere qualche opportunità”

Lecce – Il direttore tecnico a margine della conferenza stampa di presentazione del centrocampista Lassana Coulibaly ha voluto sottolineare che, con la cessione di Persson in prestito con diritto di riscatto, le operazioni in uscita sono 10: “Con quest’ultima siam oarrivati a 10. Ne mancano davvero poche per chiudere il mercato in uscita. Poi dobbiamo concludere le operazioni in entrata sui ruoli che già sapete, ovvero difensori centrali e punta.”. “Ovviamente – aggiunge Corvino – qualora dovesse presentarsi un’operazione irrinunciabile noi ci faremo trovare pronti per coglierla.”. “L’asticella della Serie A si è alzata per le altre contendenti alla salvezza dal punto di vista tecnico e qualitativo dovuto alle disponibilità enormi delle neo promesse con fondi che hann oquasi budget illimitato. Noi dobbiamo invece lavorare come sempre con le idee cercando di farci trovare pronti e all’altezza.”. “Burnete, come tanti altri, ha tante richieste ma noi non lo diciamo per cercare di tutelare i nostri calciatori e la società. Noi lavoriamo quasi in maniera “omertosa”, usando un termine forte, per fare il meglio dei caclaitori e della società. Lo stesso Hjulmand aveva oltre 10 club oltre lo Sporting ma non sono mai usciti.”. Il direttore poi chiude parlando della Primavera: “Noi abbiamo fatto una grandissimo lavoro sulla Primavera, a prescindere dai risultati della squadra aottenuti. Tanti ragazzi sono arrivti in prima squadra in silenzio e abbiamo lavorato per questo. Tutto questo è avvenuto in soli quattro anni. Come sempre lavorando in economia; basti pensare che il dato economico sulla Primavera è di € 7500,00 lordi.”.

