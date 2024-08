US Lecce, presentanto Coulibaly da Corvino: “E’ un tuttocampista”

Lecce – E’ stato presentato dai direttori Pantaleo Corvino e Stefano Trinchera il nuovo centrocampista Lassana Coulibaly. Un giocatore conosciuto ampiamente nel panorama calcistico italiano: “Oggi presento, al contrario di altre occasioni, un giocatore già conosciuto da tutti in Italia ” – dice Pantaleo Corvino – “è un giocatore che nella sua nazionale ha collezionato oltre 40 presenze nella nazionale maliana. Un centrocampista che ha tantissime presenze in diversi campionati e anche in competizioni europee. Ovviamente gli arrivi sono condivisi con l’allenatore Luca Gotti. Un giocatore che avevo già cercato in passato; un calciatore che è molto importante dietro la linea della palla come possono notare tutti ma secondo noi è un giocatore che può rendersi davvero utile anche sopra la linea della palla, forse anche di più. Parlando “Su di lui posso mettere il timbro dal punto di vista delle qualità umane e comportamentali. Si è sentito queste in questi giorni qualcosa di diverso in tal senso ma vi garantisco che Lassana è un ragazzo incredibile. Sono quattro anni che lo conosco e se dopo quattro anni ancora lo voglio è perchè sotto questi aspetti non ci sono dubbi”.

Lassana Coulibaly si dice d’accordo con la rpesentazione riservatagli da Pantaleo Corvino: “E’ vero ciò che ha detto il direttore sia dal punto di vista calcistico che dal punto di vista umano. Per me è più importante lavorare sodo per il bene della squadra.”. “Ho conosciuto mister Gotti prima ancora di venire qui; abbiamo parlato tanto di quello che Gotti pretende dai suoi giocatori anche per capire se potessi essere utile per le esigenze tattiche della squadra.”. “Fisicamente posso dire che non sono di certo allo stesso livello degl ialtri compagni perchè mi manca il ritmo partita che le amichevoli consentono di sviluppare. Sarò a disposizone dell’allenatore già contro l’Atalanta e ovviamente valuterà lui per il meglio della squadra.”. “Quando sono venuto al via del mare ho respirato sempre un’atmsofera fantastica. I tifosi sono un punto fondamentale per raggiugnere gli obiettivi.”. “L’aspetto più importante per raggiungere la salvezza, basandomi sulle mie pregresse esprienze, è quello di lavorare duro e non mollare mai, rimanendo sempre concentrati su quello che chiede l’allenatore”. “Per quanto concerne la possibilità di dare un contributo in fase di inserimento in area avversaria sui palloni che arrivano dalle fasce, per il momento non ne abbiamo parlato ma sann ogià i contributo che posso dare alla squadra e come mi muovo all’interno del campo.”. “C’erano tre club su di me ma come ha detto i ldirettore Corvino mi ha cercato per tanti anni e quest’anno abbiamo trovato l’accordo. Io do molto importanza all’ambiente e l’atmosfera che si respira a Lecce”. A conferma di questa dichirazione il direttore Corvino ha svelato che lu istesso è intervenuto per tranquillizzare la moglie di Coulibaly sulla serenità che arebbe trovato a Lecce.

