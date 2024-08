Monopoli, Colombo: ‘Trapani tra le grandi del Girone C’

(Di Lorenzo Ruggieri) Vigilia di Coppa in casa Monopoli. Dopo aver sconfitto il Foggia allo ‘Zaccheria’, infatti, il gabbiano ha staccato il pass per il secondo turno di Coppa Italia Serie C, dove incontrerà il neopromosso Trapani, rinvigorito da un mercato di primissimo livello: “Siamo curiosi di scoprire il nostro valore al cospetto di una squadra costruita con l’obiettivo di salire di categoria”, ha ammesso il tecnico dei biancoverdi Alberto Colombo alla vigilia del match: “Il Trapani va annoverato tra le grandi del girone, ha effettuato operazioni di mercato importanti e potrebbe portarne a termine altre. È una squadra di indubbio valore e troveremo un ambiente simile a quello di Foggia. Vogliamo capire a che punto siamo e sarà un altro banco di prova per conoscere le nostre caratteristiche tecniche e caratteriali”.

Indisponibili: “Fazio e Yabre non saranno della partita. Con il primo lavoriamo step by step in base alle sue sensazioni e non siamo in grado di prevedere il suo rientro, mentre il secondo sta portando a termine un percorso di riabilitazione, a cui seguirà la riatletizzazione”.

Sistema di gioco: “Rispetto alla gara precedente apporteremo delle modifiche, senza però perdere la nostra identità. Rispetto al Foggia, il Trapani imposta con un play e stiamo studiando diverse soluzioni, in fase difensiva e in quella offensiva”.

Mercato: “Abbiamo effettuato parecchie operazioni, il direttore e la società hanno lavorato molto. Abbiamo un numero importante di giocatori, con diversi giovani su cui vogliamo puntare. Non credo che ci saranno ulteriori entrate ma se dovessero esserci ci sarebbero anche delle uscite”.

Miceli: “Mirko è un giocatore di esperienza, personalità e con caratteristiche ben precise in fase di impostazione. Abbiamo giocatori importanti per la categoria e il lavoro settimanale sarà alla base delle mie scelte. Mi auguro che questo aspetto innalzi la qualità della squadra”.

Cascella e Cristallo: “Conoscevo già Cascella dalla mia prima esperienza a Monopoli. È reduce da una stagione importante ad Altamura, in cui ha giocato da braccetto. È esplosivo, bravo nei duelli in velocità ma può pagare qualcosa sulla struttura fisica, anche se può ottemperare a questa difficoltà con le letture difensive. Cristallo ha struttura e velocità, deve lavorare di più sui meccanismi difensivi e dobbiamo capire la sua collocazione ideale”.

Portieri: “Garofani domani verrà con noi, stiamo lavorando per recuperarlo e poi se la giocherà con Vitale. Credo, però, che Samuele abbia meritato la riconferma. Non vedeva la porta da tanto tempo e dobbiamo permettergli di sbagliare e prendere confidenza. L’infortunio è alle spalle e in questo momento sta facendo molto bene, per cui domani scenderà in campo dal primo minuto”.

Gruppo: “Anche nelle scorse stagioni sono state fatte campagne acquisti importanti ma poi il giudizio spetta al rettangolo verde. Sono soddisfatto del gruppo a disposizione, la condizione della squadra è buona ma possiamo ancora migliorare. Il giudizio finale, poi, arriverà nei momenti di difficoltà, poiché in quelle situazioni si vedono le reazioni e le caratteristiche comportamentali del gruppo”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author