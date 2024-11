Eccellenza: UC Bisceglie cala il tris e centra la zona playoff

L’Unione Calcio Bisceglie conquista una vittoria fondamentale sul campo dello Scianni-Ruggieri di Alberobello, superando l’Arboris Belli con un netto 3-0. Gli azzurri colgono il secondo successo consecutivo in trasferta, raggiungendo il quarto posto in classifica a quota 24 punti, in coabitazione con Gallipoli e Atletico Acquaviva, e accedendo alla zona playoff. Un risultato che restituisce subito fiducia dopo il pareggio interno contro il Novoli nell’ultimo turno.

LA PARTITA

La gara inizia con ritmi bassi, ma l’Unione cresce progressivamente, creando la prima occasione al 6’ con Suriano, vicino al gol con un tiro al volo. Al 19’, però, arriva la svolta: La Notte recupera palla e lancia lungo sorprendendo la difesa gialloverde; Amoroso, abile a controllare, supera Menegatti con un elegante pallonetto e firma lo 0-1.

Nel primo tempo gli ospiti sfiorano più volte il raddoppio, ma si va al riposo con il minimo vantaggio. Nella ripresa, l’Unione riprende da dove aveva lasciato e al 49’ trova il 2-0 grazie a un rigore trasformato da Suriano, concesso per un fallo subito da Amoroso.

L’Arboris Belli prova a reagire al 60’ ma spreca un rigore con Longo, ipnotizzato da Lullo. Da quel momento, i padroni di casa perdono lucidità, mentre l’Unione gestisce bene il gioco e chiude definitivamente i conti all’87’: ancora Amoroso, servito da Farinola, firma il tris con un destro preciso, raggiungendo la doppia cifra stagionale e consolidandosi in vetta alla classifica marcatori.

ARBORIS BELLI-UNIONE CALCIO BISCEGLIE 0-3

RETI: 19′ Amoroso (U), 49’ Suriano (U), 87’ Amoroso (U).

ARBORIS BELLI (5-3-2): Menegatti, Angelini, De Gregorio (46’ Torrisi), Labarile, Cerfeda, Calderon (81’ Taldone), Laguardia (68’ Natola), Mezzapesa, Convertino (68’ Ganoshi), Pisano (52’ Longo), Fernandez. Panchina: Lodeserto, Guarnaccia, Turnone, Buccoliero. All. Solidoro.

UNIONE CALCIO (4-4-2): Lullo, La Notte, Bufi, Miano, Petrizzelli (84’ Soldani), Pelosi (67’ Binetti), Ngom (62’ Andriano), Paolillo, Petrizzelli, Suriano (81’ Ziani), Amoroso (88’ Dell’Olio). Panchina: Rocchitelli, Di Pierro, Dicorato, De Blasio. All. Monopoli.

Arbitro: Giuseppe Pellecchia (Bari). Assistenti: Alberto Loconte (Bari), Dario Gagliardi (Molfetta).

Ammoniti: Calderon, Fernandez, Cerfeda, Convertino, Torrisi (A); Amoroso (U).

Note: recuperi 2′ p.t., 5′ s.t.

