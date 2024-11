Eccellenza: tre punti di rigore per il Bisceglie

Termina con la vittoria per 1-0 la sfida della quindicesima giornata del campionato di Eccellenza pugliese fra Bisceglie e Atletico Acquaviva, giocata sul terreno di gioco del campo “Gaetano Scirea” di Bitritto.

Un risultato fondamentale raccolto al termine di una gara in cui entrambe le squadre faticano a trovare spazi, benché a livello di gioco i nerazzurri si lascino preferire, pur non riuscendo per larga parte dell’incontro a concretizzare la superiorità territoriale. A decidere è un calcio di rigore battuto nel migliore dei modi da capitan Stefanini, assegnato per un ingenuo mani in area di Asselti e trasformato all’83’.

Tre punti importantissimi dunque per la compagine guidata da Valeriano Loseto, che già da stasera dovrà già pensare alla prossima partita, in programma domenica prossima sul neutro di Modugno contro il Bitonto.

BISCEGLIE-ATLETICO ACQUAVIVA 1-0

RETE: st 38′ Stefanini (rig.)

BISCEGLIE: (3-5-2): Lacerenza; Di Fulvio, Aceto, Visani; Taccogna, Pulpito (47′ st Ricchiuti), Stefanini, Martinez (32′ st Pedrini), Carullo; Gomes Forbes (41′ st Colella) st, Latorre (1′ st Koné). Panchina: Baietti, Lella, Muciaccia, Carlucci, Palazzo. All. Loseto. ATLETICO ACQUAVIVA (4-3-1-2): Sanrocco; Di Cillo, Difino, Laneve (43′ st Capozzo), Asselti; Gernone, Cannone, Guglielmi; Novelli (43′ st Vigna); Emane Allogho, Lenoci (32′ st Pesce). Panchina: Bozzi, Lovero, Rojas, Marasciullo, Kijera, Bellomo. All. Leonino. ARBITRO: Antico di Brindisi. ASSISTENTI: Tullo di Bari e Cozza di Casarano. NOTE: angoli 2-2 Recupero: pt 2′; st 5′. AMMONITI: Difino, Carullo, Aceto, Di Fulvio, Sanrocco, Stefanini. ESPULSO: 49′ st l’allenatore dell’Atletico Acquaviva Leonino per proteste.

