Serie D, il riassunto della 12^ giornata di campionato

La 12^ giornata di campionato in Serie D ha notevolmente accorciato sia il podio che la bassa zona playoff. Il Casarano vince 2-1 in rimonta il derby tutto salentino contro l’Ugento ed agguanta al primo posto la Nocerina, caduta intanto a Palma Campania per 3-2. Al Capozza a portarsi in vantaggio a sorpresa sono gli ospiti, con il primo gol in campionato di Ancora. Ad inizio secondo tempo, la ciurma di Oliva resta in dieci dopo il rosso rimediato da De Santis, ed il Casarano ne approfitta per ribaltare tutto. Loiodice al 75′ pareggia i conti su calcio di rigore, mentre cinque minuti più tardi Opoola completa la rimonta festeggiando così il proprio 20esimo compleanno. Ad una sola lunghezza dalla coppia di vetta c’è la Virtus Francavilla, che vince a Fasano grazie al gol dell’ex Sosa, oggi capocannoniere degli imperiali. Perde terreno la Fidelis Andria, che dopo sei vittorie di fila fallisce il test sulla carta più semplice, e pareggia in casa del Costa d’Amalfi. Maddaloni illude i federiciani, ma i campani siglano l’1-1 su calcio di rigore con Cappiello. Si ferma anche il Gravina, che contro il Francavilla in Sinni non va oltre lo 0-0: il Martina ne approfitta per accorciare sulla griglia playoff. Stato di forma pazzesco degli itrani, che contro l’Angri trovano il quarto successo di fila in campionato (il quinto in stagione se si considera anche il passaggio del turno in coppa). Silvestro apre le marcature nel primo tempo, poi Zenelaj sigla il raddoppio e Piarulli cala il tris. Gaeta firma il cartellino dei marcatori per gli ospiti, ma l’ultimo gol di giornata è ancora pugliese: il poker lo realizza infatti La Monica. 19 punti per il Martina, che in un colpo solo sorpassa il Matera e raggiunge il Nardò. Terzo pareggio di fila per i granata, che evitano il ko nel finale. D’Anna sfrutta un errore del portiere avversario per aprire le danze, ma Elefante e Ndiaye rimontano l’iniziale vantaggio del Toro. Ancora D’Anna, al 94′, deve metterci una pezza per il 2-2 finale. Terzo X consecutivo anche per il Matera, che a Brindisi pareggia 1-1: Marcheggiani risponde a Tomaselli. Il fanalino di coda del girone H si porta a -3, ma il Manfredonia penultimo si allontana: primo successo stagionale per i sipontini. Ad Ischia Castaldi e Giacobbe firmano uno 0-2 che sa tanto di ossigeno.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author