Eccellenza lucana, San Cataldo consolida il secondo posto

Primo importante successo del nuovo anno 2024 (sedicesima di campionato) per il San Cataldo di mister Natale, che vince in casa di misura (1-0) con un’ottima Vultur, grazie alla prodezza del capitano trascinatore Vincenzo Sabato. Tre punti fondamentali per consolidare il secondo posto in classifica a quota 35 punti.

Comincia subito bene la squadra ospite: al 4′, Clementi da calcio d’angolo mette un pallone sulla testa di Nardozza che non inquadra la porta di poco. Pericolo scampato per la retroguardia del San Cataldo, che risponde subito con un’incursione di Discianni sulla sinistra con la respinta in angolo di Della Luna. Il punteggio non cambia.

All’8′,Gerardi supera con un pallonetto il portiere in uscita, ma la Vultur si salva sulla linea grazie al provvidenziale intervento di Caradonna. Al 14′ il Vultur si rende pericoloso in avanti con una conclusione di Falcao che trova l’opposizione di Gesualdi, che si ripete sulla ribattuta di Nardozza sventando la minaccia. Al 20′ Di Senso, per gli ospiti, prova a inventare l’eurogol dalla distanza, ma Gesualdi fa ancora buona guardia. Dieci minuti più tardi si fa vedere bomber Gerardi dal limite, ma il portiere ospite para senza problemi.

Il secondo tempo si apre con Di Senso subito protagonista: al 7’, tutto solo davanti al portiere conclude debolmente. Tre minuti più tardi io clamoroso errore di Rossetto, centravanti della Vultur, che da pochi passi non riesce a concludere a rete: decisiva la deviazione in corner di un attento Gesualdi. Sull’angolo seguente di Clementi la palla attraversa tutta l’area di rigore, ma nulla di fatto.

Un minuto più tardi bella giocata sull’asse Sabato V- Gerardi con quest’ultimo che chiude il fraseggio con un destro a giro, ma trova la parata miracolosa nel tuffo del portiere Della Luna che si rifugia in angolo. Applausi del “Zi Rocco e Gennaro”. Al 12′ super gol (quinto in campionato) del capitano Vincenzo Sabato che firma il vantaggio con un destro chirurgico, dal limite, che si insacca all’angolino alto alle spalle di Della Luna facendo esplodere il “Zi Rocco e Gennaro”.

Al 19′ l’arbitro estrae il giallo per De Palma per fallo ai danni di un super ispirato Gerardi. La punizione dal limite calciata dallo stesso Gerardi è alta di poco.

Al 33′ la Vultur resta in dieci per l’espulsione di Clementi per qualche parola di troppo. Il gioco riprende e al 40′ Natale concede la standing ovation a Vincenzo Sabato: rilevato da Nano, il capitano esce tra gli applausi del pubblico di casa. L’ultimo squillo della gara è di marca sancataldese: al 45’, Damiano, proprio su suggerimento preciso di Nano, fallisce il 2-0 con una conclusione che trova la super parata di Della Luna, il quale si rifugia in angolo.

“È stata una gara difficile con una Vultur ben messa in campo e che ci ha creato diversi pericoli nei primi 20 minuti. Siamo stati un po’ sottotono anche per via delle diverse assenze che abbiamo subìto a causa del periodo influenzale. Nella seconda frazione i ragazzi hanno reagito bene, anche grazie al gran gol del nostro capitano Vincenzo Sabato, e forse avremmo potuto raddoppiare. Siamo soddisfatti dei tre punti e adesso pensiamo alla finale importante della Coppa contro la Santarcangiolese di mercoledì», queste le dichiarazioni di mister Natale, tecnico del San Cataldo.

SAN CATALDO-VULTUR 1-0

Reti: Vincenzo Sabato (S) al 58′

ASD CALCIO SAN CATALDO: Gesualdi, Discianni, Martinelli, Sabia, Cocina, Marolda, Sambataro, Hysaj, Stefanazzi (Bengo), Sabato V. (Nano), Gerardi. Panchina: Rossi, Damiano, Sabato D, Sabato G, Santarsiero, Palacio. All. Natale

CS VULTUR 1921: Della Luna, Ferrentino, De Palma, Falcao, Toglia, Perez, Nardozza, Caradonna, Faust, Clementi, Di Senso. Panchina: Vatinno, Franceschetto, El Hannoui, Colangelo, Catenacci, Martinese. All. Margagliotti

Ammonito: De Palma (S)

Espulso: Clementi (V)

Arbitro: Labanca di Potenza (Latorre – Petrone).

