Eccellenza, Coppa Italia: Manduria-Otranto 0-0, si deciderà al ritorno

Al comunale di Maruggio finisce senza reti la gara di andata del secondo turno di Coppa Italia tra Manduria e Otranto. I biancoverdi hanno provato maggiormente nel corso della ripresa a forzare i ritmi e a mettere alle corde la squadra ospite.

Nella prima frazione i messapici si affacciano due volte, prima con Cavaliere e poi con Castro, conclusioni imprecise e fuori dallo specchio. L’Otranto timidamente ci prova allo scadere del primo tempo su calcio d’angolo.

Il Manduria cambia passo in avvio di ripresa, al 7′ Cavaliere confezione dall’out destro per Quarta che calcia in porta, Melito la sporca in corner. Sul conseguente angolo, Nacho Linares per pochi centimetri non impatta la palla del potenziale vantaggio. Al 9’ dentro Cicerello per Castro, Salvadore ridisegna la squadra. Al 20′ ci prova Munoz in rovesciata a sorprendere il portiere, ma il suo tiro è debole.

Minuto 25, si rivede in campo Espinar, dopo lo stop forzato di queste settimane, causa infortunio. Ed è proprio lo spagnolo che devia sottomisura sugli sviluppi di un calcio piazzato, sfera a lato. Nel finale, sempre Espinar calcia dai 25 metri, fuori di poco. Termina 0-0 la gara di andata del secondo turno di coppa Italia tra Manduria e Otranto, si deciderà tutto in occasione del match ritorno: giovedì 19 ottobre.

Formazioni iniziali

Ug Manduria

Maraglino, Dorini, Bocchino, Aquaro, Maroto, Linares, Castro, Tondi, Cavaliere, Quarta, Munoz.

A disp: Salvadore, Cutrone, Signorelli, Argese, Scardia, Lopez, D’Ettorre, Cicerello, Espinar. All. Salvadore.

Otranto

Melito, Angelini, Bigliotti, Medaglia, Signore, Liquori, Valentino, Cisternino, Trove, Gallo, Nicolazzo.

A disp: Caroppo, Aprile, Greco, Giglio, Rolo, Murrone, Filippo, Cortese, Mariano. All. Tartaglia

Ammoniti: Signore (O), Tondi (M)

