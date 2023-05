Eccellenza: Cambia il presidente del Canosa

Alessandro Di Nunno è il nuovo presidente del Canosa Calcio. Prende il posto di Giuseppe Tedeschi, che lascia il comando dopo diversi anni e il ritorno in Eccellenza. Il passaggio di consegne ufficiale è avvenuto nella giornata di martedì 30 maggio, nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Villa Caracciolo. Nei prossimi giorni saranno resi noti i nuovi quadri dirigenziali del club rossoblu. Per quanto riguarda la squadra, in panchina dovrebbe comunque essere riconfermato Zinfollino.

