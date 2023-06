Eccellenza, Città di Gallipoli a Matera per il ritorno delle semifinali playoff nazionali

Città di Gallipoli e Matera Città dei Sassi sono pronti a dare il via alla gara di ritorno del primo turno (o semifinali, che dir si voglia) dei playoff nazionali di Eccellenza. Si scende in campo allo stadio 21 Settembre – Franco Salerno alle 16.30 di domani pomeriggio. Gli ospiti vanteranno i favori del pronostico grazie alla vittoria per 2-0 maturata in Salento la scorsa settimana. Ai lucani servirà dunque una vera e propria impresa se si vorrà strappare il pass per il turno successivo, dove ad attendere la vincitrice di questo scontro apulo-lucano, ci sarà una fra Isernia e Agropoli. Da una parte i giallorossi pugliesi avranno tutte le intenzioni di far tornare un Gallipoli in Serie D sette anni dopo l’ultima volta. È dal 2016 infatti che la città di Gallipoli vanta ben due squadre nel campionato di Eccellenza, ma ora avrà la possibilità di riaverne una in quarta serie. Così come esiste la possibilità di vedere una stracittadina lucana nel prossimo girone h di Serie D, nel caso in cui il Matera Città dei Sassi dovesse clamorosamente strappare il pass per il salto di categoria. Il Gallipoli viene dalla bruciante sconfitta ai calci di rigore con il Manfredonia, mentre i lucani si sono aggiudicati questa semifinale nazionale grazie alla vittoria in finale regionale contro il Marconia. Al “Bianco” ci hanno pensato Iurato e Sansò ad indirizzare la contesa su binari favorevoli ai giallorossi, ma la sfida in programma per domani in Basilicata sarà tutta da giocare.

