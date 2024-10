Eccellenza, Bisceglie supera Galatina in rimonta

Il Bisceglie si riscatta dopo la sconfitta della scorsa settimana a Foggia con l’Incedit, sconfiggendo per 3-2 il Galatina sul terreno di gioco del “San Sabino” di Canosa.

La squadra di Valeriano Loseto va sotto al 17’, per effetto del gol realizzato da Gianmarco Mancarella, ma rimette la gara nei binari giusti al 42’ grazie a Pedrini, ben lanciato davanti alla porta avversaria da Pulpito.

Nella ripresa gli stellati passano quasi immediatamente, 3 minuti dopo l’intervallo, con Loris Palazzo, che al 72’ si trasforma anche in uomo assist per la terza rete biscegliese del pomeriggio, messa a segno da Koné. Aguilera, al minuto 88, accorcia le distanze e rende il finale anche troppo palpitante: il Bisceglie però resiste e porta a casa i tre punti.

La cronaca

Cielo coperto e molto vento in quel di Canosa, a fare da cornice a una partita che inizia con venti minuti di ritardo per una situazione a dir poco curiosa: per un errore logistico da parte degli ospiti, arrivati dal Salento con le divise scure, il Bisceglie, che inizialmente aveva annunciato l’esordio stagionale della nuova maglia nerazzurra, è costretto a recuperare in fretta e furia i completiarancio fluo, per garantire la differenza cromatica tra le maglie da gioco.

Si inizia a giocare dunque alle 15.50 anziché alle 15.30, dopo il doveroso minuto di silenzio per commemorare i tre giovani tifosi del Foggia che hanno perso la vita la scorsa settimana di ritorno dalla trasferta di Potenza. Dopo il fischio d’inizio dell’arbitro Consales, il match ci mette un po’ a carburare: le due squadre sono entrambe organizzate e l’impressione è che solo un errore possa sbloccarla.

Errore che la difesa del Bisceglie commette per prima, al 17’: Gianmarco Mancarella raccoglie il pallone indisturbato a venti metri di distanza dalla porta, con tutto il tempo di caricare il destro e scoccare una conclusione sulla quale Baletti non riesce a intervenire. Pur scosso da una rete arrivata, di fatto, al primo tiro in porta della partita, il Bisceglie non si perde d’animo: è in particolare Matteo Pedrini a ergersi protagonista: al 28’, al termine di una bella azione in contropiede, non inquadra la porta e tira di poco alto, mentre al 42’ riceve il pallone da Pulpito e non trema davanti a Passaseo trafiggendolo per l’1-1, risultato con cui le due squadre vanno all’intervallo.

Nella ripresa proprio Pedrini deve lasciare il campo, a causa di un problema fisico che sarà valutato nelle prossime ore dallo staff medico nerazzurro: al suo posto, dal 46’, c’è Luis Beniti. Non cambia però l’inerzia della partita, tanto che al 48’ gli stellati completano la rimonta: rimessa intelligente di Koné che pesca Palazzo in profondità, l’ex, fra le altre, di Monza e Bitonto resiste alla carica di un difensore e anticipa l’uscita del portiere, realizzando così la rete del 2-1.

Il Bisceglie resta agilmente nella metà campo avversaria e al 61’ va vicino al terzo gol con Pulpito, protagonista di una bella azione individuale che però non si traduce in una conclusione altrettanto efficace. Per arrivare al terzo gol basta però aspettare qualche minuto: è il 72’, infatti, quando Palazzo strappa il pallone agli avversari sulla tre quarti e serve Koné, l’ivoriano salta in dribbling Passaseo e deposita in rete facendo esplodere di gioia i sostenitori arrivati dalla città dei dolmen. Palazzo si prende i giusti applausi al 77’, lasciando il posto al neoarrivato Giovanni Mercurio, cinque giri di lancette dopo c’è Santoro al posto di Carlucci.

I ritmi si abbassano, ma al minuto 88 la tranquillità del risultato viene messa a rischio da Aguilera, che trova il varco giusto sugli sviluppi di un corner per accorciare le distanze. La sofferenza dura fino al 95’, poi il triplice fischio e l’urlo liberatorio dei ragazzi del Bisceglie: i tre punti di oggi sono ossigeno puro, in una classifica cortissima che vede i nerazzurri in zona playout con 12 punti, ma con sole 5 lunghezze da recuperare sul quinto posto, l’ultimo utile per disputare i playoff.

La prossima giornata vedrà la compagine stellata impegnata contro il Barletta nel turno infrasettimanale: data e luogo saranno tempestivamente comunicati sui nostri canali ufficiali.

BISCEGLIE-GALATINA 3-2

RETI: pt 17’ G. Mancarella, 42’ Pedrini; st 3’ Palazzo, 27’ st Koné, 43’ st Aguilera.

BISCEGLIE (3-5-2): Baietti; Colella, Stefanini, Visani; Carullo, Pulpito, Sottile, Pedrini (1’ st Beniti), Carlucci (37’ st Santoro); Koné, Palazzo (32’ Mercurio). A disp. Della Pina, De Vivo, Aceto, Dascoli, Porcelluzzi, Lacerenza. All. Loseto.

GALATINA (3-5-2): Passaseo; Arnesano, Fruci, Signore (18’ st Oltremarini); Sorino, Caputo, Romano (33’ st Monteduro), G. Mancarella, Cabezola (20’ J. Mancarella); Aguilera, Molina. A disp. Cherillo, Tondo, De Lorenzis, De Blasi, Candido, Mora. All. Tartaglia.

ARBITRO: Consales di Foggia – ASSISTENTI: Nasca di Barletta e Bonavita di Foggia.

NOTE: Angoli 4-3 Recupero: pt 2’; st 5’.

AMMONITI: Aceto (dalla panchina), Pulpito, Aguilera.

