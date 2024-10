Serie B, Frosinone: esonerato Vincenzo Vivarini

Il Frosinone ha deciso di esonerare l’allenatore Vincenzo Vivarini dopo una difficile partenza che ha relegato la squadra all’ultimo posto in classifica. Ad annunciarlo è stato il presidente Maurizio Stirpe durante una conferenza stampa: “Questa mattina alle 7:30 abbiamo deciso di sollevare il tecnico Vivarini. Non siamo felici di questa scelta, ma vogliamo togliere ogni alibi alla squadra”. La guida tecnica sarà ora affidata a Leandro Greco e al suo staff, con l’intenzione di proseguire il progetto iniziato in estate. La presentazione ufficiale avverrà prima della prossima gara con il Pisa.

