Eccellenza, Manduria beffato da un rigore dubbio nel finale

Manduria beffato a Gallipoli da un rigore dubbio nell’ultimo minuto di recupero. I biancoverdi recriminano per un penalty negato poco prima su Cutrone. Nonostante la sconfitta, che in casa Manduria ritengono immeritata, la squadra di Max Marsili deve lottare per tirarsi fuori dalle sabbie mobili della classifica e un’opportunità arriva proprio giovedì 24 ottobre dal turno infrasettimanale: al Dimitri con lo Spinazzola è necessario il risultato pieno.

Gallipoli-Manduria 1-0

Rete: 97’ Scialpi (Rig.)

Gallipoli: Maggi, Avantaggiato, Scialpi, Caputo, D’Ettorre, Stranieri, Mariano, Della Rocca, Benvenga, Trinchera, De Vito. Panchina: Centonze, Perchaud, Marocco, Abbate, Tarantino, Cardinale, Sanso, Colazzo, Cardamone. All. Epifani.

Manduria: Menendez, Carrozzo, Chiochia, De La Mata, Spinelli, Cutrone, Sernia, Coronese, Achik, Sosa, De

Sagastizabal. Panchina: Schettino, Farucci, Teixeira, Barbieri, Aimi, Balanda, Zuccaro, Camarda, Pezzuto. All. Marsili.

Arbitro: Cilli di Barletta.

