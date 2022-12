Eccellenza: Bisceglie, Passiatore pronto al debutto ‘Sono carico’

Condividi su...

Cominciare con il piede giusto l’avventura sulla panchina del Bisceglie. E’ il naturale proposito del nuovo tecnico Francesco Passiatore a poche ore dalla gara di fronte al Real Siti, in programma alle 18.00 di sabato 17 dicembre sotto i riflettori del “Ventura” e valida quale anticipo della prima giornata di ritorno. Subentrato lunedì scorso a Franco Cinque, il 51enne tecnico tarantino manifesta fiducia e ottimismo in vista dell’esordio alla guida dei nerazzurro stellati.

“Le prime impressioni sono confortanti, ho trovato un gruppo ben disposto a lavorare – spiega Passiatore – . Sarà importante cercare di incamerare l’intero bottino per arrivare alla sosta natalizia con il morale risollevato. Le motivazioni personali sono forti, arrivo in una piazza blasonata con una rosa valida ed una società ambiziosa. Ci attende un percorso lungo e sono pronto a dare il massimo per contribuire ad un progetto che mi garba tanto. Percepisco l’attesa e la speranza degli sportivi, desiderosi quanto noi di venir fuori da una situazione un po’ particolare. Dico solo che dovremo essere bravi a trasmettere loro entusiasmo e gioia attraverso le nostre prestazioni, cuore e anima saranno componenti fondamentali. La mia filosofia di gioco? Solitamente adotto una difesa a quattro, ma è importante anche sapersi adeguare alle caratteristiche dei giocatori a disposizione per metterli nelle migliori condizioni di potersi esprimere”.

Nell’occasione in casa nerazzurra sarà assente per squalifica il 18enne esterno mancino Logrieco, mentre il neo acquisto Beppe Genchi potrebbe andare in panchina. Sesta forza del girone con 20 punti, a -2 dalla zona playoff, il Real Siti è avversario di spessore, capace di bloccare sul pari un paio di settimane fa la capolista Manfredonia. Tra le sue file spicca la presenza del 24enne spagnolo Alexis Ramos, attuale capocannoniere del girone con 10 reti, unitamente all’altro attaccante Michele Consolazio (quest’ultimo ha svolto la preparazione precampionato col Bisceglie).

All’andata il Bisceglie espugnò il rettangolo di Stornara (0-2) grazie alle reti nel finale di gara siglate da Barletta e Marasciulo. La direzione del match è affidata a Paladini di Lecce, assistito da Santoro di Taranto e Stellacci di Molfetta.