Eccellenza, Bisceglie: i nuovi firmano la rimonta con il Novoli

Il Bisceglie inizia il 2025 con il piede giusto, superando il Novoli per 2-1 al “Gaetano Scirea” di Bitritto nella terza giornata di ritorno del campionato di Eccellenza pugliese. Una partita combattuta che ha visto i nerazzurri ribaltare lo svantaggio iniziale grazie a cuore, coraggio e determinazione.

La cronaca

In una giornata dal sapore primaverile, il Bisceglie fatica a trovare il ritmo nei primi minuti e il Novoli ne approfitta: al 12’, Pignataro, ex di giornata, supera Aceto e Baietti con due pallonetti, portando avanti i salentini senza esultare per rispetto ai suoi vecchi tifosi. Lo svantaggio sveglia i nerazzurri, che al 27’ trovano il pareggio con Gennaro Manzari, bravo a sfruttare di testa un cross preciso di Forbes.

Manzari, protagonista del primo tempo, sfiora il raddoppio al 43’, ma il portiere Suma nega la gioia al “Condor” con un intervento decisivo. Il primo tempo si chiude sull’1-1.

Nella ripresa, il Bisceglie mantiene la pressione e trova il gol vittoria al 10’: Benjamin Salvador, all’esordio ufficiale, approfitta di un batti e ribatti in area e scaglia un tiro potente e preciso nell’angolino. Nonostante i tentativi del Novoli, in particolare di Pignataro, il portiere Baietti si dimostra insuperabile, salvando il risultato in più occasioni fino al triplice fischio.

Con questa vittoria, il Bisceglie lascia la zona playout e guarda con fiducia al turno infrasettimanale di giovedì 9 contro il Canosa al “San Sabino”.

Bisceglie-Novoli 2-1

Reti: 12’ Pignataro (N), 27’ Manzari (B), 55’ Salvador (B).

Bisceglie (4-4-2): Baietti; Cutrignelli, Di Fulvio, Aceto (42’ Visani), Ciurlo; Salvador (77’ Zappacosta), Taccogna, Martinez, Forbes; Aguilera (64’ Pedrini), Manzari (90’ Palazzo). Panchina: Bux, Latorre, Colaci, Lella, Ricchiuti. All. V. Di Meo (vice).

Novoli (3-5-2): Suma; Elia, Maccarrone, Lobjanidze; Zecca (81’ Quarta), Calò, Soares, Caporale (70’ Parisi), D’Andria; Garnica (87’ Potenza), Pignataro. Panchina: Cimino, Lamarina, Rutigliano, Gullagi, Marocco, Martina. All. Luperto.

Arbitro: Simonelli di Isernia. Assistenti: Laquitana e Bonavita di Foggia.

Note: angoli 6-4. Recuperi: 2’/4’.

Ammoniti: Aceto, Di Fulvio, Forbes, Ciurlo.

