Eccellenza, UC Bisceglie: rimonta e spettacolo col Brilla Campi

Un debutto del 2025 a due facce per l’Unione Calcio Bisceglie, che a Campi Salentina strappa un pareggio combattuto contro il Brilla Campi. Primo tempo complicato con un doppio svantaggio, ma una ripresa di carattere e 15 minuti di fuoco consentono agli ospiti di rimettere in equilibrio una sfida vivace e mai chiusa.

Al “Roberto Trevisi”, l’Unione, guidata dal vice Cristian Guarini in panchina per l’assenza di mister Monopoli, si presenta con un classico 4-4-2. Patruno, tecnico dei padroni di casa, opta invece per un modulo offensivo che punta sul quartetto Poleti, Marti, Romero e Diop.

Primo tempo: Brilla Campi subito avanti

Pronti via, il Brilla Campi passa in vantaggio al 6’: un cross dalla destra di Marti trova Romero, che anticipa la difesa ospite e batte Lullo di testa. L’Unione prova a reagire con Dicorato e Saani, ma è ancora la squadra di casa a spingere: Diop e Romero mettono in difficoltà la retroguardia biscegliese, con Lullo costretto agli straordinari. Nel finale di frazione, una ripartenza di Romero si conclude con un assist perfetto per Diop, che supera il portiere azzurro e firma il 2-0 al 44’.

Secondo tempo: la rimonta azzurra

Nella ripresa l’Unione entra in campo con un altro spirito. Al 49’, su un corner di Farinola, Amoroso viene atterrato in area: rigore netto, trasformato da Saani per il 2-1. Passano pochi minuti e Paolillo, servito da Saani, infila una rasoiata precisa all’angolino basso per il 2-2 al 58’. La gara si accende: Farinola e Amoroso sfiorano il gol del sorpasso, mentre il Brilla Campi risponde con Marti e Torres, ma entrambe le squadre falliscono le rispettive occasioni. Il match si chiude con un pareggio che lascia invariate le posizioni in classifica, ma regala emozioni fino all’ultimo minuto.

Il Brilla Campi tornerà in campo giovedì 9 gennaio a Molfetta, mentre l’Unione ospiterà la vice capolista Polimnia al “Di Liddo” alle 14:30.

Brilla Campi-Unione Calcio Bisceglie 2-2

Marcatori: 6’ Romero (B), 44’ Diop (B), 49’ Saani (r) (U), 58’ Paolillo (U).

Brilla Campi (4-2-3-1): Carriero, Attanasio, Tondo (C), Caravaglio, Maniglia, Iaia, Torres Betato, Poleti (77’ Facecchia), Marti, Romero, Diop (90’ Colazzo). All. Patruno.

Unione Calcio Bisceglie (4-4-2): Lullo, La Notte (43’ Soldani), Farinola, Bufi (C), Guglielmi, Dicorato, Andriano, Paolillo, Dembele (72’ Papagni), Amoroso, Saani. All. Guarini.

Arbitro: Andrea Gioia (Brindisi).

Ammoniti: Dicorato (U), Poleti (B), Guglielmi (U), Paolillo (U), Farinola (U), Torres (B), Bufi (U).

Note: recuperi 1’/6’.

