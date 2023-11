Eccellenza/B: Mesagne dura un tempo, poi Ginosa cala il tris

Seconda vittoria consecutiva e terzo risultato utile di fila per il Ginosa che, al “Miani”, supera con un netto 3-0 il Mesagne e avanza in classifica. Un successo maturato nella ripresa grazie a una prestazione maiuscola che ha annichilito l’avversario. Di contro un Mesagne che è riuscito a reggere l’urto nei primi quarantacinque minuti rendendosi pericoloso nelle prime battute, inchinandosi nel secondo tempo alla furia ginosina.

Prima frazione equilibrata con i padroni di casa più pungenti. Il primo pericolo è di marca ospite al 15’ quando l’ex Mattia Coronese conclude con un destro velenoso dal vertice sinistro dell’area che si stampa sulla traversa, mentre la replica ginosina giunge al 21’ con una punizione dai venti metri calciata da Genchi che si spegne di un soffio a lato.

I biancazzurri fanno fatica a trovare spazi per scardinare l’attenta difesa ospite e al 42’ sfondano dalla destra con un cross invitante in area dove svetta Soriano che non crea grossi problemi ad un attento Carriero. Poco prima dell’intervallo (44’) un’azione manovrata dei padroni di casa viene finalizzata da Pahama con una conclusione ravvicinata che impegna severamente l’estremo difensore brindisino.

Nella ripresa gli uomini del tecnico Passariello entrano con un piglio diverso e sovrastano gli avversari portando a casa il successo. Gli innesti di Fede e Gallitelli spaccano la partita e danno una vivacità in più per centrare il bottino pieno. Al 5’ è Gatto a rendersi pericoloso con un tiro maligno dal limite che fa la barba al palo. Il Ginosa preme ed in tre minuti tramortisce il Mesagne con un “uno-due” micidiale. Al 18’ i biancazzurri sbloccano il risultato: sugli sviluppi di un angolo, Genchi si libera al tiro appena dentro l’area e scarica una conclusione velenosa che si infila alle spalle di Carriero dopo un paio di carambole.

Passano tre minuti (21’) e il raddoppio si materializza: dopo un’azione ben manovrata, il neo entrato Fede apre per Soriano che, appena dentro l’area, estrae dal cilindro un diagonale micidiale che non lascia scampo a Carriero (seconda rete in due gare per il numero sette ginosino). Gli ospiti vanno in affanno ed al 35’ Gatto (prima rete in biancazzurro) mette il punto esclamativo sul match con un diagonale velenoso ravvicinato che si infila nell’angolo alla sinistra di Carriero. Al 39’ Genchi potrebbe arrotondare il punteggio e il proprio score personale ma il suo tiro ravvicinato si infrange sulla traversa.

Sino alla fine non accade più nulla, con il Ginosa che conquista tre punti importanti e continua a scalare la classifica. Martedì è atteso l’esito del ricorso per il match contro l’Ostuni, mentre domenica sfida impegnativa in trasferta sul campo del Matino, con l’obiettivo di portare a casa il massimo risultato utile per allungare la striscia positiva e continuare a scalare la classifica.

GINOSA-MESAGNE 3–0

RETI: 63’ Genchi, 66’ Soriano, 80’ Gatto.

GINOSA: Pizzaleo, Cardinale (65’ Fede), Cimmarusti, Partipilo, Chiochia (52’ Pignatale), Pinto, Soriano (74’ Verdano), Camporeale, Genchi, Pahama (55’ Gallitelli), Gatto (85’ Hysaj). Panchina: Casamassima, Sergio, Labarile, Candela. All. Passariello

MESAGNE: Carriero, Orfano (74’ Venturuzzo), Galeone, Pizzolla, Cerrato (85’ Ancora),Tamborrino, Sacco (84’ Lombardi), Miccoli (71’ Giancola), Vapore, Dippolito (71’ Usman), M. Coronese. Panchina: Di Pietrangelo, N. Coronese, Gravili, Campa. All. Germano.

ARBITRO: Giorgio Caldararo di Lecce. Assistenti: Michele Spalierno e Niccolò Gugliotta di Bari.

Ammoniti: Pizzolla, Cerrato e Vapore (M).

