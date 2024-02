Eccellenza/B, Manduria: Salvadore ‘Testa e cattiveria con Ugento’

Dopo la rifinitura del sabato, Andrea Salvadore, tecnico del Manduria, ha parlato della partita con l’Ugento. E’ la sfida che potrebbe riaprire o socchiudere i giochi in vetta alla classifica tra Ugento e Manduria. I salentini sono primi con 38 punti, seguono i messapici a 34. Entrambe reduci da due pareggi nell’ultimo turno di campionato: il Manduria ha 90 minuti in più nelle gambe e le fatiche di coppa della trasferta di Sarno.

Sarà il quarto incrocio stagionale per le due formazioni tra campionato e coppa, nel girone di andata si imposero i ragazzi di Mimmo Oliva per 1-2 allo stadio “Camassa” di Sava. Momenti diversi che potrebbero azzerarsi nella prossima gara al comunale di Ugento.

Rispetto all’appuntamento di coppa, il Manduria recupera Marsili che sarà regolarmente a disposizione del tecnico Andrea Salvadore. Non ci sarà Adrian Castro, out per squalifica il centrocampista spagnolo. Tra gli indisponibili anche D’Ettorre, Zecca e Cavaliere. Maraglino rientra nella lista dei convocati, ma Salvadore resta cauto sul suo impiego: “Da valutare, vedremo in prossimità della partita”. A margine della rifinitura del sabato, l’allenatore del Manduria ha presentato il big match della ventesima giornata del campionato di eccellenza pugliese (girone B).

“E’ una gara che potrebbe spostare gli equilibri del finale di stagione. L’appuntamento ha una sua rilevanza, anche se è ancora presto per tirare le somme. Il primo obiettivo è fare bene e tornare con un risultato positivo, veniamo da impegni duri e ravvicinati, ma siamo abituati perché stiamo andando avanti su due percorsi”.

Il momento dell’Ugento e l’analisi dell’avversario. “Partono avvantaggiati, hanno giocato meno di noi nell’ultimo periodo: questo è un dato inconfutabile. Noi abbiamo avuto più impegni ed è fisiologico per loro arrivare meglio fisicamente. Per noi non deve essere un limite ma un motivo in più per fare meglio. Hanno allungato tanto la rosa in questi mesi, sono cambiati anche loro dal punto di vista dell’organico. Sappiamo di trovare una squadra forte, tutti conosciamo il loro valore, me li aspettavo nei playoff, per cui non sono assolutamente una sorpresa. Serve la cattiveria e il piglio che si è visto nell’ultima uscita di coppa”. Calcio d’inizio, domenica ore 15.00 al comunale di Ugento. Live streaming sui canali di Antenna Sud Sport.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author