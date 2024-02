Sibilli dal dischetto regala il secondo successo di fila al Bari: playoff più vicini

Sibilli dagli undici metri regala al Bari il secondo successo interno consecutivo e la serenità all’ambiente che vede ormai lontani i playout e più vicini i playoff. Feralpisalò battuta 1-0 al San Nicola, che ha salutato con gli applausi la squadra di Iachini. Formazioni: l’attaccante napoletano c’è e il mister conferma la stessa squadra di una settimana fa con il 20 dietro Menez e Puscas.

Prima occasione per i biancorossi all’11’: angolo da sinistra di Sibilli per la testa di Puscas: incornata dell’attaccante di poco a lato. Sempre da un calcio piazzato il Bari si fa pericolosissimo alla mezz’ora: Sibilli la mette in mezzo, Edjouma anticipa anche capitan Di Cesare che era in posizione più favorevole per colpire a rete. Si affaccia in attacco la Feralpi al 40’: schema da calcio piazzato che libera al tiro Balestrero ma i guanti di Brenno restano ancora immacolati. Ancora Feralpi sullo scadere: Dorval perde palla, ripartenza Feralpi, Kourfalidis si libera al tiro e sfiora il vantaggio.

LA RIPRESA: Al 12’ il direttore di gara assegna un calcio di rigore a favore dei biancorossi per un tocco con un braccio di Kourfalidis su cross di Sibilli ma il Var lo richiama e corregge la decisione. La partita si sblocca al 77’: Lulic raccoglie una seconda palla e calcia verso la porta: Di Molfetta intercetta con un braccio e questa volta il rigore c’è: Sibilli spiazza Pizzignacco e fa 9 in campionato. Zaffaroni inserisce Manzari e l’ex di turno sfiora il pareggio all’86’ mettendosi in proprio e provando il diagonale: respinta decisiva di Brenno, poi il Bari sbroglia la situazione. Brivido finale al 98’: cross di Tonetto che attraversa tutta l’area di rigore: non ci arriva nessuno e i biancorossi possono festeggiare la seconda vittoria di fila.

25a g. Serie BKT: Bari-Feralpisalò 1-0

Marcatori: 33’st Sibilli rig. (B)

Bari (4-3-1-2): Brenno, Dorval, Di Cesare (c), Vicari, Ricci, Maita (21’st Lulić), Benali, Edjouma, Sibilli (48’st Matino), Menez (18’st Kallon), Puscas (48’st Nasti)

A disp.: Pissardo, Bellomo, Achik, Maiello, Guiebre, Zuzek, Pucino, Acampora

All. G. Iachini

Feralpisalò (3-5-2): Pizzignacco, Balestrero (c) (34’st Pietrelli), Ceppitelli, Martella, Bergonzi, Kourfalidis, Fiordilino, Di Molfetta (43’st Attys), Felici (43’st Tonetto), Dubickas (17’st Manzari), Butić (17’st La Mantia)

A disp.: Liverani, Volpe, Krastev, Pilati, Hergheligiu, Letizia

All. M. Zaffaroni

Arbitro: Sig. Alberto Santoro (Messina); assistenti: Sig. Gaetano Massara (Reggio Calabria) e Sig. Ivan Catallo (Frosinone). Quarto Ufficiale: Sig. Gabriele Sacchi (Macerata). VAR: Matteo Gariglio (Pinerolo), AVAR: Oreste Muto (Torre Annunziata)

Ammoniti: Di Cesare (B), Sibilli (B), Lulić (B), Attys (F)

Espulsi:

Angoli: 4-0

Rec.: 1’pt; 8’st

Note: prima del via osservato un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime del tragico incidente avvenuto in un cantiere a Firenze

Stadio San Nicola; cielo nuvoloso, 15°C, terreno in buone condizioni; 15..412 spettatori (8.809 abbonati; 22 tifosi ospiti)

