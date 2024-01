Eccellenza/A, UC Bisceglie-Polimnia 2-2: lo spettacolo non manca

Un partita maschia e ricca di emozioni questo è stato Unione–Polimnia di questo pomeriggio. Il match valevole per la 18a giornata del campionato di Eccellenza mette di fronte la seconda e la quinta in classifica, e lo spettacolo non è mancato.

Gli azzurri di Monopoli si schierano con il classico 4-4-2 con Vitale a sostituire Saani nella coppia d’attacco con Amoroso. I rossoverdi di mister Muserra invece si schierano con un fluido 4-3-3 con davanti il tridente Emane-Manzari-Lanzone.

L’Unione parte subito fortissimo: pochi istanti e Lullo crossa dal fondo, Vitale impatta in volée ma Amoroso di testa la alza sopra la traversa. Al 7° bella azione manovrata azzurra sull’asse sinistro con Vitale che dal limite prova a beffare Bevilacqua, ma la sua conclusione sporca sfila non distante dal palo. Al 21° il primo squillo del Polimnia con Tirera che prova la botta dal limite ma la palla fuori dallo specchio di porta.

Al 26° si sblocca la gara: Vitale calcia una punizione magistrale dai 22 metri direttamente in porta. E’ l’1-0. I rossoverdi provano a reagire immediatamente al 28° quando Lanzone, passato dall’Unione al Polimnia nella sessione invernale del mercato, dalla sinistra su punizione tenta la botta a rete, provvidenziale l’intervento di testa di Amoroso.

Al 32° Manzari, ex azzurro dal dente avvelenato, conquista una punizione dai 25 metri in posizione centrale e ribatte al colpo di biliardo di Vitale di pochi minuti prima, mettendo la sfera lì dove Lullo nulla poteva per il momentaneo 1-1.

Inizia una fase di stallo che si sblocca al 45° quando sugli sviluppi di una punizione dalla destra di Zinetti, Talin tenta una voleè dal limite che però non inquadra la porta. Nel 1° di recupero su un lancio dalle retrovie di Talin, Amoroso spizza servendo Vitale bravo a stoppare e calciare, ma Bevilacqua è attento e blocca a terra in due tempi. Si chiude così un primo tempo dove i piazzati hanno fatto la differenza.

Nella seconda frazione Muserra cambia subito a centrocampo e dopo pochi istanti Lanzone approfitta di una indecisione di Saverio Lullo, ma conclude molto alto. Ribatte al 47° l’Unione con un cross dalla destra di Vitale su cui Zinetti si avventa venendo murato dalla retroguardia rossoverde. Al 49° Lanzone dalla sinistra pesca il duo Manzari-Marasciulo dietro la difesa Unione ma i due si ostacolano a vicenda rendendo facile l’intervento di Lullo. Inizia la girandola di cambi delle due panchine.

Al 76° punizione tagliata di Zinetti, ma Amoroso di testa schiaccia alto. Al 77° Lanzone in slalom entra in area Unione, Diomandè entra a contatto; l’impatto è valutato da Carpentiere falloso e l’arbitro commina il penalty. Sul dischetto va Manzari che spiazza Giovanni Lullo e sigla 1-2.

Le squadre si allungano ma le occasioni latitano fino al 1° di recupero quando Vitale si allarga sulla sinistra e serve in area Amoroso che è bravo ad anticipare tutti e depositare la palla del pareggio in rete per il 2-2. Negli ultimi istanti del match si ripete l’azione del pareggio azzurro ma questa volta Amoroso trova un Lonoce che chiude la saracinesca della gara.

Ora per l’Unione ci saranno due settimane, per effetto della sosta per la gara di ritorno della finale regionale di Coppa, per preparare la gara esterna con il Canosa (vittorioso con un netto 0-8 con il Molfetta Sportiva), mentre il Polimnia sarà ospite del Foggia Incedit (vittorioso con fanalino di coda San Severo con un netto 0-8).

UC BISCEGLIE-POLIMNIA 2-2

RETI: 26’ Vitale (U), 32’ Manzari (P), 78’ Manzari (r) (P), 91’ Amoroso (U).

UC BISCEGLIE: G. Lullo, S. Lullo (80’ Dell’Olio), Bufi (c), Talin, Cascione, Mbaye, Diomandè, Stella (61’ Andriano), Zinetti, Amoroso, Vitale. Panchina: Di Bari, Dell’Endice, Baggini, Andriano, Binetti, Conversano, De Marco, Di Palma, Dell’Olio. All. Monopoli.

POLIMNIA: Bevilacqua (58° Lonoce), Panebianco, Laguardia, Decarolis (45’ Marasciulo), Avantaggiati, Zizzi (c), Emane (53° D’Amico), Tirera, Manzari, Tarantino (57° Satalino), Lanzone. Panchina: Lonoce, Romanazzi, Marasciulo, Fiorentino, Grassi, Selicati, Camara, D’Amico, Satalino. All. Muserra.

Ammoniti: Diomandè (U), Tarantino (P), Talin (U), Avantaggiati (P), Decarolis (P), Stella (U), Tirera (P), Manzari (P).

