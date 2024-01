Eccellenza/A, Bisceglie: blitz a Mola con una prova di forza

Una dimostrazione cristallina di forza e personalità. È quella grazie alla quale il Bisceglie espugna il “Caduti di Superga” di Mola, incornicia l’ottava affermazione consecutiva (la dodicesima nelle ultime 13 partite) e consolida la propria leadership, con margine lievitato a +3 sulla più immediata inseguitrice, l’Unione Calcio.

Nonostante l’inferiorità numerica per oltre 50’, i nerazzurri sfoderano una prova maiuscola sul piano del carattere e della compattezza assestando un tremendo “uno-due” in salsa argentina ad inizio ripresa con gli acuti di Lucero e Bonicelli, prima dell’orgogliosa quanto fugace reazione avversaria (rete di Bozzi) definitivamente smorzata dal tris stellato di Farucci.

Un blitz tutt’altro che banale per gli uomini di Di Meo, corsi a festeggiare al triplice fischio di Rossiello sotto il settore occupato da quasi 200 supporters biscegliesi.

Rispetto alla gara interna con il Borgorosso si registra un’unica novità nell’undici di partenza, rappresentata dall’impiego in mediana di Monaco al posto dell’acciaccato Petitti. L’incipit dei nerazzurri è incoraggiante: all’8’ Kone apparecchia in area per l’inzuccata di Bonicelli deviata in angolo da Corchia, sugli sviluppi del quale la volée mancina dello stesso Kone finisce a lato.

Al 14’ ospiti daccapo intraprendenti a seguito della combinazione fra Bonicelli e Di Rito, con soluzione di punta di quest’ultimo indirizzata a fil di palo. La sfida potrebbe cambiar registro al 19’, allorché Monaco ferma con le cattive l’incursione di Ingredda in contropiede: l’arbitro punisce con il cartellino rosso l’infrazione del centrocampista salentino ravvisando l’impedimento di una chiara occasione da rete.

Bisceglie in dieci, eppure Sanchez e compagni reggono autorevolmente il confronto accarezzando il vantaggio al 34’, quando il rinvio sbilenco di Corchia impatta il corpo di Nicolas Di Rito disegnando una traiettoria che si perde di un’inezia sul fondo. Solo a ridosso della pausa la capolista rischia in un paio di circostanze, ma Suma è reattivo sia sulla rasoiata sottomisura di Roncone (42’) respinta con i piedi sia sul piazzato di Linares (45’) smanacciato oltre la traversa.

Al rientro il Bisceglie si ripresenta in campo ancor più aggressivo e intraprendente. Dopo 2’ Bonicelli beneficia di un errore difensivo di Diagne e calcia da buona posizione senza inquadrare lo specchio, mentre al 5’ lo stesso attaccante stellato impegna Corchia con un sinistro in corsa.

Il gol è nell’aria e scaturisce sugli sviluppi del successivo corner per effetto della perentoria elevazione di Pablo Lucero che non lascia scampo all’estremo molese: per “el Polaco” si tratta del secondo centro in nerazzurro dopo quello realizzato, sempre di testa, allo Spinazzola.

Trascorrono un paio di minuti ed ecco la prodezza balistica di Bonicelli, la cui perfida palombella disegnata da circa 30 metri con il sinistro sorprende Corchia fuori dai pali regalando il raddoppio all’undici stellato. A seguire il punteggio potrebbe assumere proporzioni ancor più rotonde, ma i tentativi di Kone(14’) e di Di Rito (16’) sono neutralizzati dalla retroguardia molese.

Parità numerica ristabilita al 25’ (Magaletti rimedia la seconda ammonizione dopo una plateale simulazione in area avversaria), quindi al 31’ i padroni di casa tornano a sorpresa in scia con la precisa stoccata del neo entrato Bozzi. Il Bisceglie non si scompone e al 35’ torna sul +2 in virtù della precisa conclusione angolata in mischia di Farucci che vale l’1-3: prima, meritata gioia in campionato per il 20enne terzino di Trani.

Un minuto dopo il Mola resta in 9 per l’espulsione diretta di Cassano (fallo di reazione), episodio che rende ancor più disinvolta la gestione del risultato per il Bisceglie nel segmento finale, in cui si registra anche l’esordio di Dembele.

Domenica prossima il campionato si fermerà nuovamente per la finale di ritorno di Coppa, con ripresa in programma domenica 11 febbraio al “Ventura”: avversaria della capolista sarà il Corato.

VIRTUS MOLA-BISCEGLIE 1-3

RETI: 50’ Lucero (B), 52’ Bonicelli (B), 76’ Bozzi (VM), 35’ Farucci (B).

MOLA: Corchia, Cassano, Intranuovo, Magaletti, Antonacci, Diagne, Fernandes, Linares (58’ Desiderato), Roncone (90’+1’ Sifanno), Sisto (58’ Bozzi), Ingredda. Panchina: Lovreglio, Lucarelli, Colella, Brandonisio, Massarelli, Sergio. All. Daleno.

BISCEGLIE: Suma, Farucci (90’+1’ Marinelli), Morisco, Sanchez, Lucero, Mangialardi (74’ Fucci), Monaco, Stefanini, Di Rito (74’ Pignataro), Bonicelli (90’+1’ Dembele), Kone (75’ Kouame). Panchina: Zinfollino, Rodriguez, Avantaggiato, Napoli. All. Di Meo.

ARBITRO: Rossiello di Molfetta. Assistenti: Santo e Capotorto.

ESPULSI: al 19’ Monaco (B), al 70’ Magaletti (VM), all’81’ Cassano (VF).

AMMONITI: Linares, Sisto, Farucci, Kone.

NOTE: angoli 8-6. Recupero: 1’ st, 5’ st.

