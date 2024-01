Virtus Francavilla, i nuovi convincono. Attesa per gli ultimi colpi

FRANCAVILLA F.NA – Un centrocampista e una punta, probabilmente due se dovesse partire Giovinco. La Virtus Francavilla prepara gli ultimi botti di un mercato invernale rivoluzionario, che il 2 febbraio vedrà il 3-5-2 biancazzurro completo di restyling. E i risultati, almeno in queste prime partite, hanno premiato l’operato della società del presidente Magrì: Branduani tra i pali garantisce quell’affidabilità venuta meno nelle settimane precedenti al suo arrivo; Molnar e Dutu potrebbero essere confermati titolari al netto del rientro di Accardi perché offrono solidità e con Monteagudo compongono un terzetto di corazzieri alti 1 metro e novanta e oltre.

Garofalo e Agostinelli, seppur quest’ultimo non visto all’opera, consegnano nelle mani di Occhiuzzi qualità, profondità e strappi palla al piede. Per non parlare di Ingrosso, ripresentatosi con prestazioni di altissimo livello, un gol a Crotone e l’assist per l’1-0 di Artistico al Foggia.

Adesso gli ultimi ritocchi per completare una rosa che, come richiesto da Occhiuzzi, ha più temperamento e titolari. Un centrocampista per consentire anche a Risolo, in posizione centrale, di poter rifiatare quando necessario; e poi uno o due attaccanti. Restano da piazzare ancora Fornito e Lo Duca, con Gavazzi invece destinato a restare soprattutto per motivi contrattuali, nonostante non rientri più nei piani dell’allenatore.

