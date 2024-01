Taranto, accordo fatto con Antonio Matera

Antonio Matera, centrocampista classe1996, è un nuovo calciatore del Taranto. Nella mattinata di lunedì 29 gennaio, il club rossoblu ha raggiunto l’accordo con la Turris e con lo stesso Matera, che sarà in riva allo Jonio nelle prossime ore per la firma sul contratto (scadenza 2025) e il primo allenamento agli ordini di Capuano. Matera è a disposizione per la gara di sabato con il Monterosi.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author