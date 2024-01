Eccellenza/B, Massafra corsaro a San Pietro Vernotico con una manita

Dopo un mese e mezzo di pausa, il Massafra torna in campo per la prima gara del 2024. In casa del San Pietro Vernotico, la squadra di Malaccari regala una prestazione mastodontica riprendendo la marcia tenuta nella prima parte della stagione.

Il Massafra parte forte e al 2′ sfiora il gol con un inserimento di Secondo che sfrutta un cross ma non trova il bersaglio per poco. I salentini ci provano al 9′ con un tiro di Senè dal limite che chiama al grande intervento l’ultimo acquisto di casa Massafra, De Luca, che devia in angolo.

Massafra pericoloso e dominante da qui in poi: al 20′ Girardi sfiora il palo con un tiro a giro e lo stesso, poco più tardi, conquista un calcio di rigore che però spreca calciando a lato. Al 28′ ci prova Russo al volo con palla che termina larga e dopo appena un giro di orologio, Girardi serve in profondità Serafino che davanti il ​​portiere lo batte portando in vantaggio i giallorossi tarantini.

Al 34′ ci prova Secondo di testa, ma trova l’intervento del portiere di casa Sy. Qualche minuto dopo, al 41′, il Massafra raddoppia: dalla destra, apertura deliziosa di Mastrovito per Girardi che s’invola, salta il portiere e sigla lo 0-2.

Appena prima dell’intervallo, il Massafra sfiora il tris con Marzio di testa, ma trova l’opposizione del portiere di casa e sulla ribattuta ci prova Napolitano sul quale l’estremo difensore salentino si fa trovare nuovamente pronto.

Il terzo gol è soltanto rimandato perché, nella ripresa, al 49′, Napolitano riceve in area e incrocia con il mancino firmando il tris. Al 55′ arriva anche il poker: Russo dribbla in area un avversario e con un sinistro violento batte il portiere.

All’ora esatta di gioco, Russo sfiora la doppietta personale ancora con il mancino, ma Sy gli nega la gioia. Doppietta personale che invece trova Serafino al 63’: l’attaccante è abile a sfruttare un cross dalla destra di Marzio.

Il San Pietro Vernotico riesce ad accorciare le distanze in due minuti: al 74′ con Lorenzoni e al 76′ con Senè su calcio di rigore.

Poco più tardi, il Massafra va a un passo dalla sesta reste con un destro rasoterra di Sibilla che accarezza il palo.

Dopo 94 minuti di gioco, Racanelli di Bari sancisce la fine dell’incontro: questa vittoria permette alla squadra di Malaccari di rimanere in piena zona playoff, al 3° posto, e ora può preparare al meglio il big match del prossimo turno, tra 14 giorni, allo stadio Italia sarà di scena l’Ugento capolista.

TABELLINO SAN PIETRO VERNOTICO-SOCCER MASSAFRA 2-5

MARCATORI:

⚽️ 29′ Serafino ( M )

⚽️ 41′ Girardi ( M )

⚽️ 49′ Napolitano ( M )

⚽️ 55′ Russo ( M )

⚽️ 63′ Serafino ( M )

⚽️ 74′ Lorenzoni ( SPV )

⚽️ 76′ Senè rig. (SPV)

AMMONITI:

🟨 29′ De Angelis (M) dalla panchina

🟨 53′ Napolitano (M)

Sostituzioni:

39 ‘⬇️ Koffi ⬆️ da Rocha (SPV)

52’ ⬇️ secondi ⬆️ Fabiano (M)

64 ‘⬇️ Napolitano ⬆ ordine (M)

86’ ⬇ Mastrovito ⬆️Converino (M)

89 ‘⬇️ Serafino ⬆️ Mohcine (M)

92’ ⬇️ Girardi ⬆️ Cardellicchio (M)

TIRI: 6-29

FALLI: 8-9

ANGOLI: 4-10

FUORIGIOCO: 1-5

Recuperi:

0′ PT

4′ ST

Arbitro: Racanelli (Bari)

Assistenti: Loconte (Bari) e Dimonte (Barletta)

