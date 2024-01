Eccellenza/A, UC Bisceglie continua la sua corsa per la vetta

Si preannunciava una partita aperta e i pronostici sono stati pienamente rispettati. Ben cinque reti che però valgono altri 3 punti per l’Unione che continua la sua corsa alla vetta.

Il tempo incerto sul “Di Liddo” rispecchia quello che si vede in campo nella prima frazione: 4-4-2 canonico per i ragazzi di mister Monopoli, mentre mister Daleno risponde con un 4-3-3 molto spregiudicato. La prima occasione della gara è al 7’ quando Zinetti calcia una punizione tagliata dalla destra, Cozzella allontana di pugni su Talin che prova a beffare l’estremo difensore molese con un pallonetto che però finisce sopra la traversa.

Ancora Zinetti al 17’ crossa dalla destra, a centro area Amoroso tenta la zuccata che però non trova lo specchio di porta. Pochi istanti dopo Binetti imbecca Amoroso in area, ma la conclusione dell’attaccante azzurro trova una deviazione di Antonacci che aiuta la parata del portiere ospite.

Alla prima vera occasione della Virtus Mola arriva il gol dell’ex: Ingredda di testa mette in rete un angolo proveniente dalla sinistra di Lullo, incolpevole nell’occasione. E’ lo 0-1. Al 30’ episodio controverso in area molese: Mbaye effettua un cross basso dalla destra, Cozzella in uscita va a contatto con Amoroso che mette in rete, per Camporeale è fallo in attacco, tra le vibranti proteste azzurre.

Nel finale di tempo l’Unione si butta in avanti alla ricerca del pareggio: al 45’ Talin calcia una punizione non distante dalla bandierina della destra dell’attacco azzurro, Cozzella vola e la toglie da sotto l’incrocio. Al 47’ tocco di mano in area di Sisto, l’arbitro fischia il penalty, ma Amoroso dal dischetto è ipnotizzato da un Cozzella, sin qui davvero insuperabile.

Al rientro dagli spogliatoi l’Unione esce con uno spirito battagliero: al 54’ Zinetti crossa dalla sinistra, Talin, in proiezione offensiva, la spizza chiamando Cozzella agli straordinari. Il portiere molese la toglie letteralmente da sotto l’incrocio e mette in angolo. Sull’angolo Zinetti pennella per la testa di Saani che al 56’ sigla il pareggio.

Al 57’ Talin ha un tocco sfortunato che libera Brandonisio che prende le misure a Lullo, salvato dal palo alla sua destra. E’ una fase apertissima del match. Ancora il solito Zinetti, veste i panni dell’assist man di giornata e serve con una pennellata radente Amoroso che dal limite con una zuccata la mette sotto l’incrocio, nonostante il tocco di Cozzella.

Al 61’ l’Unione ha l’occasione per chiudere la gara quando Talin lancia dalle retrovie e Amoroso la spizza liberando Saani che a tu per tu con il portiere ospite mette incredibilmente fuori. Ma la Virtus Mola non molla niente e al 67’ Antonacci con un lancio lungo trova Linares in area azzurra, il neo entrato è libero e può battere agevolmente Lullo siglando il pareggio. Al 72’ occasionissima per Bozzi che scatta sul filo del fuorigioco ma è provvidenziale l’uscita di Lullo.

Al 77’ si chiude il match quando ancora una volta il 10 azzurro calcia un angolo dalla destra su cui Talin deve solo mettere la cresta per battere Cozzella e firmare il gol vittoria. Nel terzo di recupero Cozzella esce fuori dall’area di competenza e tocca con la mano, per Camporeale è solo giallo, sulla susseguente punizione dal limite Zinetti non bagna il match con il gol. Ma poco male per l’Unione che conquista i 3 punti e salgono a 36 punti in graduatoria e domenica prossima saranno ospiti del Foggia Incedit che ha pareggiato 2-2 in casa del San Marco.

UC BISCEGLIE-VIRTUS MOLA 3-2

RETI: 27’ Ingredda (V), 56’ Saani (U), 60’ Amoroso (U), 67’ Linares (V), 77’ Talin (U)

Unione Calcio Bisceglie: G. Lullo, S. Lullo, Cascione, Bufi (c), Binetti, Talin, Mbaye, Diomandè (87’ Andriano), Amoroso, Zinetti, Saani. Panchina: Di Bari, Dell’Endice, Baggini, Stella, Conversano, Vitale, Di Palma, Dell’Olio. All. Monopoli

Virtus Mola: Cozzella, Cassano (87’ Sifanno), Intranuovo (83’ Sergio), Magaletti, Antonacci (c), Diagne, Roncone (55’ Linares), Brandonisio (65’ Massarelli), Bozzi, Sisto (65’ Colella), Ingredda. Panchina: Corchia, Vannelli, Desiderato, Lucarelli.. All. Daleno.

Ammoniti: 30’ Bufi (U), 37’ Talin (U), 54’ Antonacci (V), 75’ Amoroso (U), 84’ Linares (V), 87’ Colella (V), 92’ Cozzella (V).

Espulsi: 88’ Di Bari (U).

Terna arbitrale: Camporeale (Molfetta), Lanubile (Taranto) e Tateo (Molfetta).

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp