Calcio, la Virtus Francavilla si aggiudica il secondo Terre del Primitivo

La Virtus Francavilla si è aggiudicata la seconda edizione del torneo TERRE DEL PRIMITIVO, competizione di calcio giovanile riservata alla categoria Esordienti (classe 2011 e 2012) che si è tenuta nell’ultimo fine settimana a Carosino, e che oltre a mettere in evidenza giovani talenti in erba provenienti da ogni parte del sud Italia, ha coniugato la promozione turistica ed enogastronomica del territorio.

La compagine biancazzurra del presidente Antonio Magrì, peraltro presente nella serata inaugurale tenutasi venerdi nella suggestiva cornice del teatro comunale di Carosino, ha sconfitto in finale la formazione della Invictus Lam Academy Modugno con il punteggio di 3-2. La squadra vincitrice è stata premiata direttamente dal sindaco di Carosino Onofrio Di Cillo.

Il premio come miglior giocatore del torneo è andato a Diego Di Giacomo della Salernitana, quello di miglior portiere a Pierdavide Marziliano della Invictus Lam Academy Modugno, mentre come mvp della finale è stato premiato Vincenzo Diofebo della Virtus Francavilla.

“Sono stati due giorni di puro divertimento e di grandi qualità tecniche, quelli vissuti sui campi del Miglietta e del centro sportivo Tuttosport a Carosino – ha dichiarato visibilmente soddisfatto Piergiuseppe Sapio, ideatore della manifestazione – nonostante in alcuni frangenti del fine settimana le condizioni meteorologiche siano state inclementi, le gare si sono disputate regolarmente, ed hanno visto protagoniste ben 24 squadre, con centinaia di piccoli atleti coinvolti. Sono molto soddisfatto di come si sia svolta questa edizione – ha inoltre sottolineato Sapio – che ha portato qui a Carosino tante squadre, ma soprattutto tante famiglie che hanno potuto apprezzare la bellezza del nostro territorio e la bontà del nostro vino. E’ importante associare il calcio al turismo, offrendo una vetrina di primo piano alle nostre strutture, che in questi giorni hanno fatto registrare il sold out. Un motivo di orgoglio per il sottoscritto, anche in virtù della carica che ricopro in seno all’amministrazione comunale di Carosino”.

