Eccellenza/A, Molfetta Calcio: vittoria larga con la Molfetta Sportiva

Buona la prima per la Molfetta Calcio di mister Giuseppe Branà, che ottiene una larga vittoria contro la Molfetta Sportiva per 7 a 0 e si rilancia campionato, in questo inizio 2024. Doppiette per bomber Lopez, Lavopa e per il neo acquisto Artigas.

Mister Branà, schiera Chironi tra i pali, difesa composta da Piacente, Di Fulvio e Taccogna, centrocampo con Salvatore, Gelsi, Vicedomini, Lavopa e Scanzano, in appoggio alla coppia di attaccanti formata da Artigas e Lopez. Nella Molfetta Calcio, esordio sulla panchina biancorossa per Giuseppe Branà mentre parte tra i titolari, l’attaccante spagnolo Artigas, anche lui all’esordio in maglia biancorossa.

Partita a senso unico fin dai minuti iniziali, con la Molfetta Calcio, che va vicino al gol in ben quattro occasioni nei primi 10 minuti di gioco: al 3’ con una punizione di Vicedomini, un minuto dopo Garofalo si supera per dire di no a Lavopa, al 5’ traversa clamorosa di Lopez mentre al 8’, è ancora Lavopa pericoloso con un tiro sul primo palo ma Garofalo, non si fa sorprendere. Al 17’ calcio d’angolo di Lavopa, testa di Lopez e palla alta di poco. Il gol è nell’aria e meritatamente al 19’, la Molfetta Calcio passa in vantaggio con Artigas, che di testa batte l’estremo difensore avversario, su bel assist di Lavopa.

Al 26’ la Molfetta Sportiva va vicina al pareggio, in quello che sarà il suo unico tiro in porta: Mincuzzi è imprendibile in progressione e con determinazione si presenta tutto solo davanti a Chironi, che però chiude lo specchio della porta, facendo una grande parata.

Dopo questo episodio, gli uomini di Branà si rimettono alla insistente ricerca del gol e ne fanno due prima ella chiusura del tempo regolamentare: al 38’ va in rete Taccogna mentre al 48’ va a segno Lopez, entrambi ottimamente serviti dall’onnipresente Lavopa. Primo tempo che si chiude sul 3 a 0 per la Molfetta Calcio.

La ripresa è pura accademia, con il tasso tecnico della Molfetta Calcio palesemente più elevato rispetto agli avversari, che navigano nei bassifondi della classifica. Lavopa su punizione, impensierisce Massaro, che nel frattempo aveva sostituito l’infortunato Garofalo. Al 16’ st, è Artigas ad andare vicino al gol.

Gli sparlotti spingono e la rete arriva al 17’ st con Lavopa, su bel suggerimento di Taccogna. Al 23’ st, Artigas approfitta di una papera di Massaro, che si fa sfuggire il pallone, per siglare il 5 a 0. Nei minuti finali, ancora Molfetta Calcio in gol, grazie al rigore siglato da Lavopa e con Lopez, che chiude in bellezza la sua domenica, siglando il 7 a 0 e la sua personale doppietta.

Insomma, partita mai in discussione, troppo evidente la differenza di tasso tecnico tra le due squadre ma comunque una buona iniezione di fiducia per i biancorossi, che domenica prossima affronteranno il San Severo.

MOLFETTA SPORTIVA-MOLFETTA CALCIO 0-7

Reti: 19′ pt Artigas, 38′ pt Taccogna, 48′ pt Lopez, 17’ st Lavopa, 23’ st Artigas, 42’ st Lavopa (rig.), 45’ st

Lopez.

Molfetta Sportiva: Garofalo (2’ st Massaro), Cattedra (19’ st Minervini), De Santis (29’ st Gravina), Crudele, Daniele (33’ st Parrilla), Milzi, Mariella, Mincuzzi (1’ st Serafini), Diarrassouba, Caselli [k], Basile. All. Lanza Mauro.

Molfetta Calcio: Chironi, Gelsi (18’ st Martino), Taccogna, Salvatore (34’ pt Amoruso), Lopez, Lavopa, Vicedomini [k], Scanzano (9’ st Rizzi), Di Fulvio, Piacente (24’ st Stranieri), Artigas (29’ st Caldarulo). A disp. Valeriano, Colamesta, Colaci, Triarico. All. Branà Giuseppe.

Arbitro: Raspatelli Simone Pio di Foggia. Assistenti: Giuliotta Niccolò e Loconte Alberto, entrambi di Bari.

Ammoniti: Garofalo, Piacente, Di Fulvio, Lavopa.

Espulso: al 41’ st Parrilla della Molfetta Sportiva, per fallo di mano volontario in area di rigore.

Recupero: 3′ pt – 2’ st.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp