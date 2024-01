Serie C/C, è il Taranto la squadra più in forma del girone

Momento magico per il Taranto. La compagine allenata da Eziolino Capuano, complice anche l’armonia che si respira all’interno dello spogliatoio, risulta essere la squadra migliore di tutto il Girone C nelle ultime cinque gare disputate. Ruolino di marcia formidabile, che ha permesso a Vannucchi e compagni di portarsi nelle primissime posizioni della classifica. Negli ultimi 450 minuti, più recupero, il Taranto ha ottenuto tredici punti su quindici disponibili, bottino arrivato dopo quattro vittorie e un pareggio ottenuto in quel di Avellino.

