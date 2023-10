Eccellenza/A: La Molfetta Calcio di Di Domenico continua a stupire

La Molfetta Calcio di Fabio Di Domenico, continua a stupire e ottiene il suo quinto successo consecutivo in campionato, battendo il San Marco per 2-1.

Gli sparlotti, ancora privi di bomber Lopez, partono forte e al 7’ minuto colpiscono una clamorosa traversa con Di Fulvio, su ottimo suggerimento di Lavopa. Al 19’ grande spunto di Dargenio ma il suo tiro è deviato in angolo da un difensore ospite.

La Molfetta Calcio, continua a spingere ma nel momento di massima pressione arriva la doccia fredda del gol del San Marco, che al 25’ della prima frazione con Ricucci, passa a sorpresa in vantaggio. I biancorossi allora, immeritatamente sotto di una rete, ripartono con veemenza e si rendono pericolosi prima Dargenio, il cui tiro si spegne sul fondo e poi con Palumbo, che manca di poco la palla del pareggio.

La Molfetta Calcio però, completamente riversata nella metà campo ospite alla ricerca del pareggio, rischia grosso al 35’, quando gli ospiti in contropiede pareggiano il conto dei legni, con l’attaccante Salerno, autore di una conclusione velenosa che colpisce il palo.

Nella ripresa, capitan Vicedomini e compagni, partono nuovamente all’attacco e trovano il meritato pareggio al 9’, grazie alla rete dell’attaccante brasiliano Falciano, che nell’area piccola avversaria, si avventa su una palla vagante e la deposita in rete. Ancora Falciano, 5 minuti dopo, potrebbe raddoppiare ma il suo colpo di testa, finisce alto sopra la traversa.

E’ un bel Molfetta, che ci crede e che con il cuore, cerca il meritato vantaggio che arriva finalmente al 33’ st con Scanzano, che su assist di Lavopa e complice un’indecisione del portiere ospite, deposita in rete per il 2 a 1 dei padroni di casa. Acquisito il vantaggio, gli uomini di mister Di Domenico, amministrano la gara fino alla fine, senza particolari problemi. Adesso testa alla Coppa Italia, con i biancorossi, che giovedì 12 ottobre, faranno visita al Bisceglie 1913, per un derby di coppa che si preannuncia molto combattuto.

MOLFETTA CALCIO-SAN MARCO 2-1

Reti: 25′ pt Ricucci, 9′ st Falciano, 23′ st Scanzano.

Molfetta Calcio: Lacirignola, Gelsi, Taccogna, Lavopa, Falciano (35′ st Pantovic), Vicedomini [k], Scanzano (41′ st Romio), Di Fulvio, Rizzi, Dargenio, Palumbo (18′ st Amoruso). Panchina: Chironi, Colamesta, Stella, Marzulli, Stellone, Panelli. All. Di Domenico Fabio.

San Marco: Silvestri (30′ st Petruccelli), Ricucci, Sicuro, Menicozzo, Fiorentino, De Cesare, Trotta, Cicerelli, Salerno [k] (20′ st’ Bevilacqua), Colella, Azzarone (30′ st Pellegrini). Panchina: Iannacone, Cristofaro, Bufalo, Dragano, Coco, Triggiani. All. Iannacone Marcello.

Arbitro: Casula Alessio di Taranto. Assistenti: Delvecchio Giuseppe Gaspare e Nasca Domenico, entrambi di Barletta.

Ammoniti: Lacirignola, Rizzi, Gelsi, Azzarone,

Note: recuperi 1′ pt – 5′ st.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp