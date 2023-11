È già calciomercato in Serie D: il Martina pesca dall’Eccellenza, due addii per il Gallipoli

È già calciomercato in Serie D, dove diverse società iniziano a muoversi per apportare modifiche alla propria rosa. Il Martina, dopo aver salutato Ancora, potrebbe pescare una pedina proprio dal club in cui è sbarcato l’ormai ex capitano biancazzurro. Dal Manduria potrebbe infatti sbarcare in Serie D, in Valle d’Itria, il centrocampista spagnolo Dani Espinar. Il mediano classe ’95 potrebbe infatti diventare un nuovo calciatore del Martina.

Sono invece pronti a scendere di categoria Sansò e Passaseo del Gallipoli, destinati a lasciare la Serie D per giocare in Promozione. Il centrocampista sembra vicino al Taurisano, mentre il portiere dovrebbe firmare a Galatina.

Team Altamura e Fidelis Andria hanno intanto ufficializzato rispettivamente gli innesti di Manuel Chietti e Sante Russo.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp