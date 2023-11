Serie D, Rajkovic trascina il Casarano a suon di gol decisivi

Tre gol e un assist messi a segno nelle ultime quattro giornate di campionato. Contro il Gallipoli Marko Rajkovic si è travestito ancora una volta da match winner, e così come accaduto già in coppa tre mesi fa, ha deciso il derby tutto salentino con i giallorossi. Questa volta in palio non c’era un semplice passaggio del turno, ma tre punti pesantissimi, utili per restare sulla scia della capolista e per raccogliere il quarto successo di fila in campionato. Il centravanti serbo, nativo di Belgrado, sta riuscendo a farsi valere in rossazzurro, dove nelle ultime settimane ha avuto il non semplice compito di sostituire Leo Perez senza farlo rimpiangere. Missione compiuta per il momento, con mister Laterza che si gode i gol decisivi dell’ex Francavilla in Sinni, già a -2 dal record di reti messe a segno nel corso della passata stagione. Il suo primato di gol in Italia è infatti 9, ed è stato scritto lo scorso anno in Basilicata. Adesso ci sono tutti i presupposti per superarsi e raggiungere la doppia cifra. A facilitare questa missione, ci saranno gli assist Citro, Gjonaj, Falcone, Gambino ed a breve anche Corvino. Rajkovic è l’attuale capocannoniere di questo Casarano, e fin quando Perez non tornerà ad essere arruolabile, spetterà a lui farsi carico dell’attacco salentino. Intanto, dopo due giorni di riposo, la squadra ha ripreso gli allenamenti presso il centro sportivo Heffort di Parabita, inaugurando ufficialmente la settimana che porterà al derby con il Barletta.

