Fidelis Andria, in arrivo l’ex Barletta Sante Russo

Sante Russo sarà un nuovo calciatore della Fidelis Andria. Il centrocampista cerignolano, svinvolatosi dal Barletta nelle scorse ore, ha firmato un contratto che lo lega al club federiciano fino al termine della stagione attuale. Un rinforzo over non di poco conto per la Fidelis, che continua a credere nel sogno promozione.

