Dorgu vicino al Manchester United: plusvalenza monstre per il Lecce

Sarebbe il trasferimento economicamente più importante di sempre per il Lecce, che potrebbe incassare nelle prossime ore circa 40 milioni di euro dal Manchester United per il cartellino di Patrick Dorgu. Un’operazione, entrata nel vivo nella mattinata di lunedì 20 gennaio, che nasce dalla volontà dei Red Devils di rinforzare la propria fascia sinistra di campo. Dopo aver abbandonato piste giudicate troppo onerose dalla società, il club rosso di Manchester pare abbia pensato bene di ripiegare sul laterale danese del Lecce, cui nome è ad oggi presente sul taccuino dei ds di mezza Europa.

Patirick Dorgu, classe 2004, si è ben disimpegnato nella Primavera giallorossa due anni fa, per poi approdare in pianta stabile in prima squadra dopo lo Scudetto vinto con mister Coppitelli nel 2023. Trentadue presenze e due gol nello scorso campionato, tre invece le reti in ventidue apparizioni nell’attuale stagione sportiva. Corvino ha provato più volte a blindarlo, almeno fino alla prossima estate, al punto da respingere svariate offerte giunte nel corso di questa sessione invernale di calciomercato, tra cui una arrivata proprio dal Manchester United. La nuova proposta si avvicina però ai 40 milioni di euro richiesti (possibile che ci si stringa la mano sulla base di 35 + 5 di bonus) e rappresenta forse un’occasione troppo ghiotta da poter rifiutare. La volontà del calciatore di sbarcare subito in Premier League, in tutto ciò, ha indubbiamente messo ulteriori pressioni al responsabile dell’area tecnica dei salentini. Pantaleo Corvino è atteso a Milano e nelle prossime ore potrebbe arrivare la fumata bianca.

L’avventura di Dorgu in Puglia sembra dunque destinata a terminare anzitempo, dopo quasi 100 presenze raccolte in giallorosso tra Primavera e prima squadra. Un’operazione che (se andrà in porto) verrà ricordata come la più onerosa di sempre per le casse del US Lecce.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author