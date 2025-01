Casarano, in arrivo il giovane Albo dal Bari

Nuovo rinforzo in arrivo per il Casarano. Il club del Presidente Antonio Filograna, secondo quanto raccolto da Antenna Sud, è vicino all’ingaggio di Giuseppe Albo, terzino destro classe 2007 in forza al Bari. Il calciatore potrebbe giungere nel Salento con la formula del prestito. Albo è un talento che nelle ultime settimane era finito nel mirino di diversi club anche di Serie C.

