Doccia fredda all’esordio nel girone H di Serie D per il Barletta, che a Santa Maria Capua Vetere incassa un 2-0 dai padroni di casa del Gladiator. A decidere il match una doppietta di Tedesco, che apre le marcature al 3′ e chiude i conti nella ripresa, nel miglior momento dei biancorossi. Pochi spunti realmente pericolosi della squadra di Farina, che non concretizza la mole di gioco creata. Domenica sfida in casa contro il Molfetta per cercare i primi 3 punti della stagione, attesa per l’apertura ufficiale dello stadio Puttilli.

GLADIATOR-BARLETTA 2-0

RETI: 3’ Tedesco (G), 60’ Tedesco (G).

GLADIATOR (4-3-3): Bufano; Magliocca (23’ st. Cipolletta) Gargiulo, Puca, Tomi (40’ st. Piacente); Mele (47’ st. Perrino), Marianelli, Mancini (35’ st. Ciampi); Caruso, Tedesco, Nicolau (40’ st. Mancini C.). Panchina: Somma, Islamaj, De Biase, Squerzanti. All. Grimaldi?

BARLETTA (4-3-3): Piersanti; Cassatella (20 st. Padalino) Pollidori, Petta (33’ st. Zaldua), Marangi; Vicedomini, Cafagna (32’ st. Mercorella), Lavopa (1’ st. Russo); Lattanzio (27’ st. Milella) Pignataro, Loiodice. Panchina: Tucci, Telera, Mininno, Maccioni. All. Farina?

AMMONITI: Tomi e Puca (G), Russo (B).

NOTE: calci d’angolo 5-6; recuperi 1’ pt., 8’ st.